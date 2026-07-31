Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaPrivatización Hamacas Gran CanariaAccidente piscinas Gran CanariaCalor en Gran CanariaRaúl AsencioCaso ValkaLoterías en CanariasEstadio de Gran Canaria
instagramlinkedin

Test de estrés

El BCE cuestiona los planes de contingencia de la banca ante un 'shock' geopolítico

El supervisor europeo detecta "incoherencias" en los cálculos de algunos de los 110 bancos sometidos al test de estrés geopolítico

La presidenta del BCE, Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos en Fráncfort (Alemania).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos en Fráncfort (Alemania). / Alex Kraus / BLOOMBERG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El Banco Central Europeo (BCE) ha sometido a 110 bancos de la zona euro a un test de estrés para analizar la eficacia del colchón de las entidades financieras frente a un ‘shock’ geopolítico. Entre los hallazgos, ha detectado que algunos de los integrantes de la gran banca europea subestiman los problemas de liquidez que se podrían derivar de una crisis geopolítica

Aunque Fráncfort constató que la mayoría de los bancos participantes en el ejercicio financiero realizaron cálculos razonables sobre cómo estas crisis afectarían a sus balances, el supervisor observó que algunos bancos presentaban incoherencias en sus simulaciones. “El ejercicio reveló, efectivamente, incoherencias en la forma en que algunos bancos tradujeron las perturbaciones en repercusiones sobre el capital y la liquidez”, ha señalado el BCE.

El acontecimiento geopolítico más importante señalado por los bancos fueron los conflictos militares, seguidos de las interrupciones en la cadena de suministro, los efectos sobre la confianza macroeconómica, las sanciones económicas, las perturbaciones en los mercados financieros y las interrupciones en el suministro energético. Los conflictos armados representaban el mayor riesgo para la seguridad y la protección, con un 49%, seguidos de los ciberataques a países (39%).

El ciberataque, una amenaza clave

Los ciberataques se han convertido en una de las principales preocupaciones del sector bancario. 86 de las entidades financieras que participaron en la prueba de resistencia —el 78%— señalaron los ciberataques como una de las causas de interrupción más relevantes, lo que los convierte en el principal riesgo para los bancos. El 52% de las entidades que participaron en el ejercicio lo situaron como su principal posible fuente de interrupción. En segundo lugar, se situaba una posible interrupción de los servicios prestados por terceros, un riesgo citado por 44 bancos.

Noticias relacionadas

Otra preocupación se centró en el ámbito de los mercados de divisas, donde el BCE detectó inconsistencias. “Varias instituciones prevén una variabilidad limitada o nula en los indicadores de liquidez del mercado de divisas”, ha concluido el informe. “Los episodios de crisis anteriores sugieren que existe una estrecha relación entre la liquidez, las dificultades de financiación y la solvencia de los bancos”. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  2. Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
  3. Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
  4. Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto
  5. Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde
  6. El Barça echa el ojo a Valentín Pezzolesi para marcarse otro Pedri en la UD Las Palmas
  7. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
  8. Muere el exguitarrista de Krull, Juanma García, a los 65 años

El Parlamento de Canarias recupera un óleo histórico oculto bajo pintura desde hace décadas

El Parlamento de Canarias recupera un óleo histórico oculto bajo pintura desde hace décadas

Escaleritas suma 115 viviendas de protección oficial con un presupuesto de 24,7 millones de euros

Escaleritas suma 115 viviendas de protección oficial con un presupuesto de 24,7 millones de euros

Clavijo pide más diplomacia con Marruecos ante la crisis migratoria en Ceuta

Clavijo pide más diplomacia con Marruecos ante la crisis migratoria en Ceuta

Binter aumenta su oferta interinsular en agosto con más de 4.100 plazas adicionales cada semana

Binter aumenta su oferta interinsular en agosto con más de 4.100 plazas adicionales cada semana

La UD Las Palmas tiene un problema en defensa

La UD Las Palmas tiene un problema en defensa

El partido Partido UD Las Palmas- Neom saudí (0-1), en imágenes

El partido Partido UD Las Palmas- Neom saudí (0-1), en imágenes

Canarias refuerza la atención a los canarios en Venezuela con más de 15.000 prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos

Canarias refuerza la atención a los canarios en Venezuela con más de 15.000 prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos

Teguise completa los trámites municipales para impulsar la apertura de la nueva parada preferente de Costa Teguise con la cesión del suelo todavía pendiente

Teguise completa los trámites municipales para impulsar la apertura de la nueva parada preferente de Costa Teguise con la cesión del suelo todavía pendiente
Tracking Pixel Contents