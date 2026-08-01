El precio de la gasolina y diésel hoy sábado 1 de agosto: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, sábado 1 de agosto, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación DISA LA PARDILLA de Telde, Autopista GC-1 km 8, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,359€ el litro en la estación de servicio DISA BOCABARRANCO de Telde, Calle Alegría 35, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy sábado 1 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 a la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES para llenar el tanque por 1,244€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35, donde se puede encontrar el gasoil a 1,359€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,397€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,397€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5, a 1,465€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34 de Yaiza a 1,499€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde se puede encontrar el gasoil a 1,359€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,458€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 1 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,285€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,334€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 1 de agosto, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,244€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,385€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,369€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON ESCALERITAS que ofrece el gasoil a 1,369€ el litro en Gasóleo A en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este sábado 1 de agosto está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,359€ el litro de diésel en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO a 1,359€ el litro de Gasóleo A en Calle Alegría 35.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,429€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA EL GORO a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/08/2026 8:07:01]