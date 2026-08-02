La Gasolina 95 más barata este domingo de Las Palmas se encuentra en Gran Canaria a 1,244€ el litro

Hoy, domingo 2 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, donde la Gasolina 95 está a 1,244€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, tiene el gasoil a 1,359€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE JANANA, 46, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,359€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,369€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 2 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,399€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,465€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 2 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,359€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,458€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde se puede encontrar el gasoil a 1,359€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 2 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,285€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,334€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, domingo 2 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PLENERGY, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,369€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,369€ el litro en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,429€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación DISA EL GORO que tiene la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR ofrece el diésel a 1,399€ el litro. La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,429€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/08/2026 7:58:47]