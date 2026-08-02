Munich negocia un ERE para despedir a unos 65 trabajadores en su red de tiendas en España

La compañía de calzado deportivo Munich está negociando la aplicación de un ERE para despedir a unas 65 personas que trabajan en su red de tiendas en España. Fuentes de la representación legal de los trabajadores han asegurado a EFE que la dirección de la compañía catalana alega causas económicas para justificar el ERE, entre ellas una caída de sus ingresos en sus tiendas físicas.

Fuentes de Munich han explicado que se trata de una decisión dolorosa pero motivada por las pérdidas registradas en una parte de la red de tiendas, y han añadido que antes de presentar este ERE se intentaron aplicar otras medidas o renegociar las condiciones de los arrendamientos.

Según consta en su web, Munich tiene actualmente más 40 puntos de venta físicos, entre tiendas, la mayoría de ellas situadas en centros comerciales, y espacios dentro de centros comerciales de El Corte Inglés de varias comunidades autónomas.

Cierre de una quincena de tiendas

La compañía quiere cerrar en torno a una quincena de estas tiendas, en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza o San Sebastián, según la representación legal de los afectados. Fuentes de Munich han confirmado el alcance de la reducción de tiendas y han añadido que el recorte se concentra en las que están en pérdidas.

La representación legal de los afectados por el ERE asegura que aunque la empresa se ha mostrado abierta a rebajar un poco el número de tiendas afectadas, en realidad solo pretende aplazar unos meses el cierre de algunos puntos de venta, pero no mantenerlos activos. En esta línea, Munich sostiene que el proceso de cierre de tiendas no puede ser homogéneo porque hay diversas situaciones contractuales en los locales donde están ubicadas esas tiendas.

Por otra parte, los afectados por el ERE denuncian que la compañía pretende acelerar la tramitación del expediente, cuyo período de consultas acaba a mediados de agosto, y que Munich plantea incluso abonar en diversos plazos la indemnización legal por los despidos.

El expediente de regulación de empleo afecta a la sociedad La Tormenta Perfecta, que aglutina la red de tiendas de Munich y a los dependientes empleados en ellas, algo que han confirmado fuentes de la empresa. En febrero de 2026, en una entrevista en el portal Palco23, dedicado al negocio del deporte, el consejero delegado de Munich, Xavier Berneda, comentó que este año sus planes pasaban por "reordenar el retail y la distribución" de la compañía.

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Munich no ha dado a conocer por el momento sus cuentas de 2025, pero en años anteriores su facturación se situó en torno a los 80 millones de euros. Fundada en 1939, la compañía tiene su sede en Capellades (Barcelona) y está controlada por la familia Berneda.

Fuente: El Periódico