El alquiler en Canarias alcanza los 15,5 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler continúa al alza en Canarias. Durante julio, las rentas aumentaron un 6,3% respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los 15,5 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por Idealista.

Este nivel coloca al Archipiélago como la cuarta comunidad autónoma más cara para vivir de alquiler, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña. Además, la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 15,6 euros por metro cuadrado, una de las cifras más elevadas del país.

El encarecimiento afecta a todas las comunidades autónomas, aunque Canarias crece ligeramente por debajo de la media española. En el conjunto nacional, el alquiler subió un 6,8% interanual y marcó un nuevo máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado.

Canarias ya supera la media nacional del alquiler

Aunque el crecimiento interanual de Canarias, del 6,3%, es inferior al promedio español, el precio final del alquiler en las Islas ya se sitúa por encima de la media nacional.

Un piso de 80 metros cuadrados tendría, tomando como referencia el precio medio autonómico, una renta aproximada de 1.240 euros mensuales. Esta cifra es una estimación matemática basada en el dato de 15,5 euros por metro cuadrado y puede variar considerablemente según la isla, el municipio, la zona y las características de la vivienda.

Por delante de Canarias únicamente se encuentran la Comunidad de Madrid, con 21,4 euros por metro cuadrado; Baleares, con 20 euros; y Cataluña, con 16 euros.

Justo después aparece Euskadi, donde el precio medio alcanza los 15,1 euros por metro cuadrado.

En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,9 euros.

Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias más caras de España

La presión del alquiler también se refleja en los datos provinciales. Santa Cruz de Tenerife registra un precio medio de 15,6 euros por metro cuadrado, idéntico al de Girona.

Solo la Comunidad de Madrid, Baleares, Málaga, Barcelona y Guipúzcoa presentan precios superiores.

De esta forma, la provincia tinerfeña se consolida entre los territorios más costosos para encontrar una vivienda en alquiler, por encima incluso de la media de Canarias y del conjunto del país.

El informe facilitado no incluye en el fragmento aportado el precio concreto ni la variación interanual correspondiente a la provincia de Las Palmas, por lo que no es posible establecer una comparación completa entre las dos provincias canarias.

España marca un nuevo récord: 15,3 euros por metro cuadrado

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler cerró julio en 15,3 euros por metro cuadrado, el valor más elevado registrado por idealista en su serie histórica.

La subida fue del 0,8% respecto a junio, del 2,7% durante los tres últimos meses y del 6,8% en comparación con julio del año anterior.

La Comunidad de Madrid se mantiene como la región más cara, con 21,4 euros por metro cuadrado, mientras que Madrid capital alcanza los 23,2 euros.

Barcelona se sitúa en 20,1 euros por metro cuadrado, Palma en 19,2 euros y San Sebastián en 18,6 euros.

Entre las capitales más económicas aparecen Cáceres, con 8,4 euros por metro cuadrado, y Badajoz y Ciudad Real, ambas con 8,5 euros.

Solo dos capitales logran abaratar sus alquileres

La subida se extiende por casi todas las capitales españolas. Solo San Sebastián, con un descenso del 1,8%, y Vitoria-Gasteiz, con una caída del 1,5%, terminan julio con rentas inferiores a las del año anterior.

En el lado contrario, Huesca lidera las subidas con un incremento del 14,5%, seguida por Soria, con un 14,2%; Huelva, con un 13,8%; y Teruel, con un 13%.

En los grandes mercados inmobiliarios también predominan los aumentos. El alquiler crece un 8,6% en Alicante, un 5,9% en Palma, un 5,8% en Madrid, un 4,7% en Sevilla y un 3,7% en Valencia.

Málaga registra una subida del 2,5%, Barcelona del 2% y Bilbao del 1%.

Girona encabeza las subidas provinciales

El alquiler se encareció en 48 de las 50 provincias españolas durante el último año. Girona encabeza el incremento con un 19,5%, seguida por Toledo, con un 12,2%; Soria, con un 11,2%; Zaragoza, con un 10,9%; y Huesca, con un 10,8%.

Solo Álava y Guipúzcoa registraron descensos, del 2,7% y del 0,9%, respectivamente.

Entre las provincias más caras, la Comunidad de Madrid ocupa el primer puesto con 21,4 euros por metro cuadrado. Le siguen Baleares, con 20 euros; Málaga, con 18,8; Barcelona, con 17,1; y Guipúzcoa, con 16,3.

Después aparecen Girona y Santa Cruz de Tenerife, ambas con 15,6 euros por metro cuadrado.

Todas las comunidades autónomas registran subidas

Ninguna comunidad autónoma consiguió reducir el precio del alquiler durante el último año.

Aragón lidera los incrementos con un 10,5%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 10%; Asturias, con un 9,9%; La Rioja, con un 8,4%; y Castilla y León, con un 8,1%.

La Comunitat Valenciana crece un 6,9%, ligeramente por encima de la media nacional. Por debajo aparecen Madrid, con un 6,6%, y Canarias, con un 6,3%.

Los incrementos más moderados se registraron en Navarra, con un 0,1%; Euskadi, con un 0,3%; y Baleares, con un 1,9%.

Más presión para quienes buscan vivienda en las Islas

Los datos de julio confirman que alquilar una vivienda en Canarias continúa siendo cada vez más caro. Aunque el ritmo de crecimiento es ligeramente inferior a la media nacional, el Archipiélago ya ocupa uno de los primeros puestos por precio.

La situación resulta especialmente significativa en Santa Cruz de Tenerife, donde el coste por metro cuadrado se encuentra entre los más altos de España.

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El informe de idealista se basa en los precios anunciados en su plataforma y ha actualizado su metodología para excluir del cálculo productos que no reflejan el mercado residencial convencional, como determinados alquileres de temporada o vacacionales.