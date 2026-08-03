El Estatuto de los Tramajadores lo confirma: la ley reconoce tres pausas obligatorias durante la jornada y estos son los descansos que se pueden exigir

Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de periodos de descanso durante su jornada laboral en función de la duración de su horario. El Estatuto de los Trabajadores los en varios de sus artículos, aunque muchos empleados desconocen cómo debe aplicarse correctamente o no ejercen este derecho en su día a día.

La normativa laboral fija pausas obligatorias que las empresas deben respetar para garantizar la salud y la seguridad de la plantilla. Las medidas regulan tres momentos clave: el descanso durante la jornada, el tiempo mínimo entre un turno y el siguiente y el descanso semanal.

La pausa de 15 minutos si trabajas seis horas seguidas

Uno de los derechos más importantes es la conocida "pausa del bocadillo" recogida en el artículo 34.4 del ET. La ley establece que cuando la jornada continuada alcanza seis horas o más, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. Sin embargo, este suele generar dudas, porque en algunos casos, ese tiempo no se considera automáticamente trabajo efectivo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / Eloy Alonso / EFE

Salvo que el convenio colectivo o el contrato establezcan lo contrario, esos 15 minutos deben recuperarse. Es decir, si una persona tiene una jornada de ocho horas continuadas, podría tener que prolongar su horario para completar el tiempo efectivo de trabajo.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es mayor. Si trabajan más de cuatro horas y media seguidas, la pausa mínima pasa a ser de 30 minutos.

Entre una jornada y otra deben pasar al menos 12 horas

Otro de los límites que fija el Estatuto de los Trabajadores afecta al descanso diario. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir como mínimo 12 horas. El objetivo es evitar que los trabajadores encadenen turnos sin tiempo suficiente para recuperarse.

Esta obligación también se relaciona con el derecho a la desconexión digital, por lo que durante ese periodo la empresa no debería hacer llamadas, mensajes o correos relacionados con el trabajo. Aunque existen excepciones en determinados sectores, como la hostelería o el transporte, cualquier reducción de ese descanso debe compensarse posteriormente conforme a la normativa específica.

Un día y medio de descanso cada semana

La legislación, en el artículo 37.1 del ET, también garantiza un descanso semanal mínimo de un día y medio ininterrumpido. Lo normal es que incluya el domingo completo junto con la tarde del sábado o la mañana del lunes, aunque la organización puede variar según el convenio colectivo o el sistema de turnos.

Además, la ley permite acumular esos descansos durante un periodo máximo de 14 días, lo que hace posible que algunos trabajadores concentren varios días libres seguidos tras un periodo continuado de actividad.

El Estatuto fija los mínimos obligatorios, pero muchos convenios colectivos amplían esas garantías. En algunos sectores, por ejemplo, el descanso de 15 minutos sí computa como tiempo de trabajo efectivo y por tanto, no debe recuperarse. También pueden establecer pausas más largas o mejores condiciones de descanso semanal.