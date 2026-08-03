Mascotas
Los gatos ganan terreno a los perros en la cesta de la compra de los canarios
La alimentación para felinos ya representa el 56% de las ventas de la sección de mascotas de HiperDino, mientras que la comida húmeda lidera el crecimiento con un aumento del 18%
J. Plasencia
Los gatos ganan terreno a los perros en los hogares canarios, cada vez se compra más comida en los supermercados para los animales felinos que para la mascota por excelencia. Así lo reflejan los datos de ventas de HiperDino, que sitúan la alimentación para felinos como el principal producto de su sección de mascotas, con un 56% del total de las ventas, frente al 40% que corresponde a la alimentación canina. La cadena atribuye esta evolución a un cambio en los hábitos de consumo y al aumento del número de gatos en los hogares durante los últimos años.
Este cambio de tendencia se produce en un contexto en el que la compañía ha ampliado un 12% el número de referencias de alimentación y accesorios para animales domésticos durante el último año, hasta superar la veintena de marcas disponibles en sus establecimientos. Según explica el responsable de la sección de Mascotas de HiperDino, Javier García, el objetivo es ofrecer una mayor variedad de productos con ingredientes de calidad y precios asequibles para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.
La comida húmeda impulsa las ventas
Dentro del segmento felino, la alimentación húmeda es la que registra el mayor crecimiento. Sus ventas aumentaron un 18% durante el último año, impulsadas por la ampliación del surtido y las promociones disponibles. Entre las marcas con mayor demanda figuran Ultima, Brekkies y Friskies, mientras que en la alimentación para perros destacan Friskies, Cesar, Frolic y Ultima. La oferta incluye también productos naturales como Dibaq Moments, elaborados con hasta un 95% de proteínas de origen natural.
La cadena sostiene que la creciente preocupación de los propietarios por la alimentación de sus mascotas ha favorecido la demanda de productos con un mayor contenido en proteínas y una composición más equilibrada, tanto en alimentación seca como húmeda.
Además de la alimentación para perros y gatos, HiperDino señala que la venta de productos destinados a pájaros, peces y roedores representa ya el 4% del total de la sección de mascotas. No obstante, el mayor incremento se registra en los accesorios para animales domésticos, cuyas ventas aumentaron un 53% respecto al año anterior.
La empresa considera que estos datos reflejan una mayor inversión de los hogares en el cuidado de sus animales de compañía y una evolución del consumo que ha llevado a reforzar la oferta de productos especializados en sus establecimientos.
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