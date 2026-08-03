Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaPrimer día obras GC-3Nuevo parque del Puerto de Las PalmasBarrio de Las PerrerasAlerta máxima por altas temperaturasShirley McLaine y Jessica Lange - Rodaje Gran CanariaNuevo look Quevedo
instagramlinkedin

Mascotas

Los gatos ganan terreno a los perros en la cesta de la compra de los canarios

La alimentación para felinos ya representa el 56% de las ventas de la sección de mascotas de HiperDino, mientras que la comida húmeda lidera el crecimiento con un aumento del 18%

Trabajadora de Hiperdino en la sección de alimento para mascotas.

Trabajadora de Hiperdino en la sección de alimento para mascotas. / L. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

Los gatos ganan terreno a los perros en los hogares canarios, cada vez se compra más comida en los supermercados para los animales felinos que para la mascota por excelencia. Así lo reflejan los datos de ventas de HiperDino, que sitúan la alimentación para felinos como el principal producto de su sección de mascotas, con un 56% del total de las ventas, frente al 40% que corresponde a la alimentación canina. La cadena atribuye esta evolución a un cambio en los hábitos de consumo y al aumento del número de gatos en los hogares durante los últimos años.

Este cambio de tendencia se produce en un contexto en el que la compañía ha ampliado un 12% el número de referencias de alimentación y accesorios para animales domésticos durante el último año, hasta superar la veintena de marcas disponibles en sus establecimientos. Según explica el responsable de la sección de Mascotas de HiperDino, Javier García, el objetivo es ofrecer una mayor variedad de productos con ingredientes de calidad y precios asequibles para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

La comida húmeda impulsa las ventas

Dentro del segmento felino, la alimentación húmeda es la que registra el mayor crecimiento. Sus ventas aumentaron un 18% durante el último año, impulsadas por la ampliación del surtido y las promociones disponibles. Entre las marcas con mayor demanda figuran Ultima, Brekkies y Friskies, mientras que en la alimentación para perros destacan Friskies, Cesar, Frolic y Ultima. La oferta incluye también productos naturales como Dibaq Moments, elaborados con hasta un 95% de proteínas de origen natural.

La cadena sostiene que la creciente preocupación de los propietarios por la alimentación de sus mascotas ha favorecido la demanda de productos con un mayor contenido en proteínas y una composición más equilibrada, tanto en alimentación seca como húmeda.

Además de la alimentación para perros y gatos, HiperDino señala que la venta de productos destinados a pájaros, peces y roedores representa ya el 4% del total de la sección de mascotas. No obstante, el mayor incremento se registra en los accesorios para animales domésticos, cuyas ventas aumentaron un 53% respecto al año anterior.

Noticias relacionadas y más

La empresa considera que estos datos reflejan una mayor inversión de los hogares en el cuidado de sus animales de compañía y una evolución del consumo que ha llevado a reforzar la oferta de productos especializados en sus establecimientos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  2. Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
  3. Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo
  4. Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
  5. Detenido un joven de 23 años por apuñalar a un hombre en el muslo y en el glúteo en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas e incendios forestales en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo
  7. El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol
  8. De ‘La Nube’ a la tierra

Los gatos ganan terreno a los perros en la cesta de la compra de los canarios

Los gatos ganan terreno a los perros en la cesta de la compra de los canarios

Detenida una mujer en Arucas con cuatro órdenes judiciales de busca y captura

Detenida una mujer en Arucas con cuatro órdenes judiciales de busca y captura

El PSOE critica el cierre por vacaciones del centro de información turística del Mirador de las Dunas de Maspalomas

El PSOE critica el cierre por vacaciones del centro de información turística del Mirador de las Dunas de Maspalomas

Cierran el merendero de Santa Lucía por la ola de calor: el Ayuntamiento pide extremar las precauciones

Cierran el merendero de Santa Lucía por la ola de calor: el Ayuntamiento pide extremar las precauciones

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

La UD Las Palmas inicia las nuevas altas de abonados: cuándo y dónde recoger el carné de la temporada 2026/27

La UD Las Palmas inicia las nuevas altas de abonados: cuándo y dónde recoger el carné de la temporada 2026/27

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

Operación salida UD Las Palmas: Cristian Gutiérrez, objetivo del Córdoba y Bassinga busca otra cesión

Operación salida UD Las Palmas: Cristian Gutiérrez, objetivo del Córdoba y Bassinga busca otra cesión
Tracking Pixel Contents