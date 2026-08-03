Es oficial: el Imserso da una segunda oportunidad a los pensionistas que no solicitaron los viajes dentro del plazo oficial de la Seguridad Social

Miles de pensionistas ya han presentado su solicitud para participar en el programa de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y esperan ahora conocer las fechas oficiales para poder elegir destino. Sin embargo, algunos jubilados no llegaron a completar el trámite dentro del plazo establecido. Si este es tu caso, no todo está perdido. El organismo habilitará un nuevo periodo de solicitud para acceder a las plazas que hayan quedado disponibles.

El plazo oficial de solicitudes de la temporada 2026-2027 se cerró el pasado 10 de julio. Esto cogió a muchos interesados a destiempo, haciendo que no se completase el proceso e tiempo. Por eso, estos afectados buscan otras alternativas para viajar barato.

El calendario de los viajes ya está en marcha

El proceso comenzó con la presentación de solicitudes entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, un trámite que únicamente debían realizar los nuevos participantes o quienes necesitaban modificar sus datos personales o preferencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un encuentro con discapacitados este martes en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) / Matias Chiofalo / Europa Press

Los usuarios que ya estaban acreditados en campañas anteriores conservaron su condición sin necesidad de volver a presentar la documentación.

A partir de ahí, el calendario previsto por el Imserso continúa con varias fases:

Segunda quincena de agosto: envío de las cartas de acreditación con la clave personal para reservar.

envío de las cartas de acreditación con la clave personal para reservar. Septiembre: apertura escalonada de las reservas por comunidades autónomas.

apertura escalonada de las reservas por comunidades autónomas. Octubre: inicio de los primeros viajes de la temporada.

Las fechas de las dos últimas fases se conocerán próximamente.

¿Qué ocurre si no presentaste la solicitud?

Quienes dejaron pasar el plazo ordinario todavía disponen de una posibilidad para viajar este año. Como ocurre en cada edición, el Imserso abrirá un periodo extraordinario de solicitudes destinado a cubrir las plazas que queden vacantes una vez finalice la primera fase de reservas.

Estos pensionistas podrán acogerse al periodo extraordinario / IMSERSO

Este procedimiento suele comenzar a partir de noviembre y permanece abierto durante varios meses, normalmente hasta la primavera siguiente o mientras existan plazas disponibles. En este caso, los participantes solo podrán elegir entre los destinos que todavía no se hayan completado.

Los destinos más solicitados suelen agotarse primero

Los viajes con mayor demanda vuelven a ser los de la costa peninsular, Baleares y Canarias, especialmente aquellos que incluyen transporte. Durante el plazo extraordinario es más frecuente encontrar disponibilidad en:

Circuitos culturales y turismo de interior.

Escapadas de naturaleza.

Estancias en hoteles de costa sin transporte incluido.

Las plazas que aparecen para destinos muy demandados suelen ser de cancelaciones realizadas por otros viajeros.

Plazas para los pensionistas que viajan con acompañante

Además, existe la opción de viajar como acompañante La normativa del programa permite que un beneficiario viaje acompañado por su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que mantenga una convivencia estable.

En ese caso, el acompañante no necesita haber presentado solicitud propia ni cumplir los requisitos de edad o pensión exigidos para acceder al programa, siempre que ambos puedan desenvolverse con autonomía durante el viaje.

Por ello, quienes no llegaron a inscribirse a tiempo todavía pueden disfrutar de la temporada 2026-2027 si obtienen plaza como acompañantes o aprovechan las vacantes que el Imserso pondrá a disposición en el plazo extraordinario de los próximos meses.