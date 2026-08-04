Casi cuatro de cada diez canarios no pueden irse de vacaciones

Irse de vacaciones continúa siendo un lujo fuera del alcance de una parte importante de la población canaria. Casi cuatro de cada diez residentes en las Islas no pueden costear al menos una semana de descanso al año, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística correspondientes a 2025.

La cifra alcanza el 39,28% de la población y refleja una brecha clara con el conjunto de España, donde el porcentaje se sitúa en el 32,1%, y con la media europea, del 27,5%.

El impacto tampoco es igual para todos. Las mujeres presentan una mayor dificultad para afrontar unas vacaciones, con un 40,73%, frente al 37,79% de los hombres.

Canarias supera en siete puntos la media española

El dato de Canarias se encuentra más de siete puntos por encima de la media nacional y casi doce puntos por encima de la europea.

Aunque la situación sigue siendo preocupante, la evolución muestra cierta mejoría. El porcentaje ha descendido seis puntos respecto a 2024 y queda muy lejos del 58,70% registrado en 2016.

La imposibilidad de disfrutar de al menos una semana de vacaciones se utiliza como uno de los indicadores de carencia material, junto con otras dificultades como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no consumir carne o pescado con regularidad.

En 2025, el 18,81% de la población canaria declaró que no podía mantener su hogar en condiciones adecuadas frente al frío o, especialmente, el calor. Dos años antes, ese porcentaje alcanzaba el 27,58%.

Las mujeres soportan una mayor presión económica

La diferencia por sexos aparece también en otros estudios sobre el gasto vacacional. Según una encuesta de Randstad, las mujeres realizan un mayor ajuste global en sus vacaciones, con un 80,1%, frente al 74,6% de los hombres.

El estudio apunta además que un 43,5% de los trabajadores canarios reducirá este verano sus días de viaje, el porcentaje más elevado de España.

Otro 38,6% buscará destinos más económicos para poder mantener sus planes dentro de un presupuesto más limitado.

Estos datos dibujan un escenario en el que muchas familias no renuncian completamente a salir, pero sí reducen la duración, cambian de destino o buscan alojamientos más baratos.

Los trabajadores de 25 a 44 años, los más afectados

El grupo de entre 25 y 44 años es el que más modifica sus planes de vacaciones. Un 79,2% reconoce haber aplicado algún ajuste.

Esta generación también encabeza el recorte en días de viaje, con un 40,6%, y la búsqueda de alojamientos más baratos, con un 38,6%.

La presión de las hipotecas, los alquileres y el coste general de la vida aparece como uno de los principales factores que condicionan sus decisiones.

Entre los mayores de 45 años, el 76,2% modifica sus vacaciones, mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años el porcentaje alcanza el 73,5%.

Cáritas eleva la cifra hasta el 45,3%

Los datos varían según el organismo y la metodología utilizada. El último informe FOESSA, elaborado por Cáritas, sitúa en el 45,3% la población canaria que no puede irse de vacaciones.

Ese porcentaje supone un incremento de cuatro puntos respecto a mediciones anteriores y ofrece una imagen todavía más severa de la llamada pobreza vacacional.

La diferencia entre estimaciones no altera la tendencia de fondo: una parte muy significativa de los residentes en las Islas no puede acceder a una semana de descanso fuera de su entorno habitual.

El descanso también se convierte en una cuestión social

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza advierte de que el descanso y el ocio no deben entenderse únicamente como consumo. También influyen en la salud física y mental, el desarrollo personal y la participación social.

La organización relaciona esta brecha con la creciente mercantilización del ocio y con la reducción de alternativas gratuitas o asequibles.

También reclama medidas que alivien las cargas de cuidados, amplíen los espacios escolares durante el verano y fortalezcan las redes comunitarias y las actividades culturales públicas.

En Canarias, cabildos y ayuntamientos ofrecen plazas gratuitas en campus de verano, aunque la oferta resulta limitada frente a las necesidades de conciliación de muchas familias.

Más de 10.000 escolares reciben ayuda para alimentarse en verano

La vulnerabilidad económica durante las vacaciones también se refleja en la alimentación infantil.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha distribuido tarjetas prepago a 10.239 escolares durante los meses de verano, cuando los comedores dejan de funcionar por el cierre de los centros educativos.

Las tarjetas solo pueden utilizarse en establecimientos dedicados a la venta de alimentos.

La medida muestra hasta qué punto el verano puede aumentar la presión sobre los hogares que durante el curso cuentan con el apoyo del comedor escolar.

Un lujo todavía inaccesible para miles de familias

Los datos confirman que las vacaciones siguen siendo una experiencia desigual en Canarias. Mientras una parte de la población puede viajar o descansar fuera de casa, otra debe recortar días, buscar alternativas más económicas o renunciar por completo.

Aunque la evolución a largo plazo refleja una mejora, el 39,28% continúa representando una de las tasas más altas del entorno español y europeo.

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El reto no pasa únicamente por abaratar los viajes, sino también por ampliar las opciones de ocio, conciliación y descanso accesibles para quienes no disponen de recursos suficientes.