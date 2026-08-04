El fin de curso destruye el 15% del empleo en educación y Canarias suma 1.759 parados en julio
Lo bueno, la solidez de la hostelería y el comercio atenúa el frenazo, que se queda en 3.293 empleos perdidos; lo mejor, nunca ha habido menos desempleados de larga duración desde enero de 2009
Mal mes para el desempleo en Canarias con la destrucción de 3.293 empleos (-0,34%) y el incremento de 1.759 (1,24%) ciudadanos inscritos en las oficinas del paro.
Un mes en el que es necesario echar la vista atrás para observar la mejoría de los últimos doce meses y en el que la noticia la deja un nuevo descenso del número de parados de larga duración (-174). Son ahora 63.349 tras reducirse un 7,13% en el último año y es la cifras más baja desde enero de 2009.
Era de esperar la caída de la afiliación por el tradicional erial que se genera en torno a la educación toda vez que echa la persiana el curso escolar. Se destruyó el 15% del empleo en esta rama de actividad (9.068). Enfrente, el refuerzo veraniego de las plantillas en la hostelería -2.114 afiliados en el mes- y el comercio, por las rebajas -1.797- frenaron la sangría del mercado laboral.
En números totales, 961.638 ciudadanos trabajan en el este momento en el Archipiélago, 27.523 (2,9%) más que en julio del pasado año. En todo el país lo hacen 22.508.065 personas.
En el caso del conjunto de España, la pérdida que genera la docencia se cubre ampliamente por la puesta a toda máquina de los motores del negocio turístico. Se ganaron 41.727 (0,19%) afiliados en el mes y 642.562 (2,94%) en doce meses. Hay 2.311.499 ciudadanos esperando una oportunidad laboral, 19.517 (0,85%) más que en junio y 93.107 (-3,87%) menos que en julio de 2025.
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