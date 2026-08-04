El Ibex 35 pulveriza los 20.000 puntos por primera vez en la historia

El Ibex 35 ha cruzado la frontera inédita de los 20.000 puntos por primera vez en la historia este martes, impulsado por el fuerte desplome del petróleo y el acelerón de compras en ambos puntos del Atlántico. El índice avanza cerca de un 1% en el primer tramo de la sesión, después de cerrar el lunes en un máximo histórico de 19.982 puntos, lo que situaba al índice a 17 puntos de avalar la cota.

El último empujón ha llegado de la mano del mercado petrolero. El repliegue del petróleo en las últimas sesiones —con una caída acumulada del 11%— ha llegado ante la expectativa de una distensión en Oriente Próximo, y ha renovado el apetito de riesgo. Esto, junto con una temporada de resultados repleta de récords para la banca y multinacionales del Ibex 35, ha desencadenado un frenesí de compras en el parqué durante las últimas sesiones.

Para llegar a este hito bursátil, el Ibex ha superado en las últimas décadas una burbuja inmobiliaria, una crisis financiera en 2008, un rescate bancario, una pandemia en 2020 y dos guerras, tanto en Ucrania como en Irán. El Ibex 35 ha llegado a protagonizar el rally en Europa, con una revalorización cercana al 39% en el último año y desafía el escenario geopolítico.

Este hito también está acompañado con un rally transatlántico. Los parqués de París y Fráncfort lograron el pasado lunes superar sus máximos históricos ante el tono alcista, con un alza del 1,2% y un 1,4%, respectivamente. Las bolsas mundiales se mantuvieron cerca de máximos históricos el pasado lunes con el índice MSCI All Country World —un indicador de los índices mundiales— rozando un máximo histórico de 1.136 puntos.

Esto se produce después de que unos resultados favorables impulsaran un repunte del sector tecnológico en Wall Street, lo que dejó al S&P 500 —considerado el termómetro del mercado— a solo unos centímetros de alcanzar un nuevo máximo histórico. La empresa de defensa y tecnología Palantir fue la acción que más subió, con un repunte del 14% en la sesión de negociación prolongada tras revisar al alza sus previsiones.

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Los valores más alcistas en el primer tramo de la sesión son ACS (+1,77%), ArcelorMittal (+1,39%), Ferrovial (+1,05%) y Endesa (+0,84%). Del lado contrario, el más rezagado es Acciona Energía (-1,50%) después de que su presidente, José Manuel Entrecanales, haya asegurado que estaba considerando la venta del 100% de la filial energética de la constructora.