Un juez cambia las normas de la Ley de Propiedad Horizontal: permitida la instalación de los aparatos del aire acondicionado en la fachada del edificio en estos casos

Los propietarios que tienen instalado el aire acondicionado en la fachada de su vivienda han recibido una gran noticia. Un juez ha reconocido el derecho a mantener los aparatos en las fachadas, balcones y otros elementos comunes del edificio cuando se cumplen determinadas circunstancias, una decisión que reinterpreta la aplicación habitual de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) sobre este tipo de instalaciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid ha dado la razón a unos propietarios y ha frenado la pretensión de una comunidad de vecinos de obligarles a retirar los equipos. Al contrario de lo que dice la LPH, que protege la configuración exterior de los inmuebles y exige autorización para alterar elementos comunes, la resolución dictada este verano da un giro a determinadas instalaciones.

Los aparatos del aire acondicionado vuelven a estar en el centro del debate / La Provincia

El permiso concedido años antes fue decisivo

El fallo concluye que la comunidad de vecinos no puede aplicar de forma retroactiva unas normas estéticas aprobadas años después de que los aparatos fueran instalados. El origen del conflicto estaba en unos equipos de aire acondicionado colocados en la fachada desde antes de que los actuales propietarios compraran la vivienda en 1999.

La comunidad alegaba que los acuerdos aprobados en 2007 y en 2024 obligaban a instalar cualquier aparato en terrazas o en el interior de las viviendas para mantener la uniformidad del edificio.

Agencia ATLAS

Sin embargo, el juez recordó que en 1996 la propia comunidad había autorizado este tipo de instalaciones y que ese permiso nunca fue revocado de forma clara en las juntas posteriores. Por ese motivo, el letrado considera que las nuevas normas solo pueden aplicarse a futuras instalaciones y no a equipos que ya estaban legalmente autorizados.

Además, la sentencia también resuelve que los propietarios no están obligados a asumir el coste de trasladar los equipos si la comunidad decide imponer ahora un nuevo criterio estético. En estos casos, si los vecinos quieren que los aparatos cambien de ubicación para adaptarse a las normas aprobadas posteriormente, será la propia comunidad de propietarios quien deba pagar las obras necesarias.

La Ley de Propiedad Horizontal protege la fachada, pero no siempre da la razón a la comunidad

La LPH establece que la fachada es un elemento común y prohíbe alterar la configuración exterior del edificio sin autorización.

Sin embargo, los tribunales dan flexibilidad cuando se trata de instalaciones necesarias para la habitabilidad de viviendas antiguas que carecen de sistemas centralizados de climatización.

En este caso, el juzgado entiende que prevalece el principio de seguridad jurídica, ya que los propietarios adquirieron el inmueble con una autorización comunitaria plenamente vigente.

Además, el juzgado impuso las costas del procedimiento a la comunidad demandante.

Aunque cada caso depende de sus circunstancias concretas y de los estatutos del edificio, la resolución refuerza la idea de que las comunidades de propietarios no pueden modificar con efectos retroactivos derechos previamente reconocidos ni utilizar la normativa interna para obligar a retirar instalaciones que fueron autorizadas conforme a los acuerdos vigentes en su momento.