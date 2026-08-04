El SEPE lo confirma: miles de parados pueden perder su subsidio por desempleo si se van de vacaciones este verano

Miles de parados podrían poner en riesgo el cobro de su subsidio por desempleo si se van de vacaciones este verano. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite viajar a los beneficiarios, pero pone estos requisitos que deben respetar para mantener la prestación.

Todos los desempleados tienen que estar disponibles si el organismo les requiere para realizar trámites, cursos o cualquier otra actuación. El SEPE también exige comunicar determinados desplazamientos, especialmente cuando el viaje se realiza fuera de España.

Qué ocurre si el viaje es al extranjero

La normativa distingue varias situaciones en función del tiempo que dure la salida.

Si el desplazamiento al extranjero no supera 30 días naturales al año (un mes), es posible seguir cobrando la prestación o el subsidio, pero existe una condición indispensable, avisar previamente al SEPE antes de salir y comunicar el regreso el primer día hábil.

Cuando la estancia dura entre 31 y 90 días (entre uno y tres meses), la ayuda deja de abonarse de forma temporal. En este caso, la prestación queda suspendida y solo se recupera al regresar, siempre que el viaje hubiera sido autorizado previamente.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

El peor caso es si la salida es por motivos personales y supera los 90 días (más de tres meses). Si ocurre esto, la prestación se extingue y ya no podrá recuperarse al volver.

Todo cambia si el parado sale de España para trabajar

La normativa contempla un tratamiento diferente cuando el viaje tiene como finalidad trabajar, buscar empleo, realizar estudios o participar en proyectos de cooperación internacional.

En estos casos, la prestación puede permanecer suspendida durante un máximo de 12 meses. Si el beneficiario regresa antes de que transcurra ese plazo, podrá solicitar la reanudación del cobro.

Sin embargo, si los desplazamientos son dentro del territorio nacional, esto no implican comunicar las vacaciones al SEPE. El parado puede seguir cobrando el subsidio, pero sigue obligado a cumplir el compromiso de actividad. Eso significa que deberá acudir a entrevistas, cursos o cualquier convocatoria del servicio de empleo si coincide con las fechas del viaje.

El SEPE recuerda que salir al extranjero sin comunicarlo constituye una infracción que puede tener importantes consecuencias. Además de suspender la prestación, el organismo puede iniciar un procedimiento sancionador y reclamar la devolución de las cantidades cobradas desde la fecha de salida si considera que el beneficiario incumplió sus obligaciones.

Para detectar estas situaciones, la Administración cruza información con distintos organismos públicos relacionados con los movimientos internacionales y otros registros administrativos.