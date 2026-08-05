La compra de vivienda cae un 5,7 % en el segundo trimestre. la cifra más baja desde septiembre de 2024

La compraventa de viviendas cayó en el periodo comprendido entre abril y junio de 2026 un 5,7 % en comparación con los tres primeros meses del año, con lo que acumula dos trimestres seguidos de caídas, hasta 167.934 operaciones, lo que supone la cifra más baja de los siete últimos. La estadística expuesta por el Colegio de Registradores refleja una caída en el número de casas contabilizadas del 2,3 % en el segundo trimestre sobre el mismo periodo de 2025 y coloca a Canarias entre las cinco comunidades autónomas con el precio medio más elevado: 3.052 euros por metro cuadrado.

La caída fue más acusada en el caso de la vivienda nueva, con 34.919 compraventas y un descenso del 11,5 %; mientras que en usada se computó 133.015 operaciones, el 4 % menos con respecto al trimestre anterior. En quince comunidades autónomas y treinta y cuatro provincias se registró descensos trimestrales.

Compradores extranjeros en alza

La demanda extranjera de vivienda se incrementó en términos porcentuales y absolutos durante el segundo trimestre. El porcentaje de compras de vivienda por extranjeros fue del 16 %, máximo histórico, con más de 26.800 operaciones, de las que el 57,4 % corresponden a la Unión Europea y el 16,7 % al resto de Europa, con británicos (7 %), neerlandeses (6,9 %) y alemanes (6,1 %) a la cabeza. Todas las comunidades tuvieron incrementos en el peso de compras de vivienda por extranjeros, que superan el 30 % en Baleares (32,3 %) y la Comunidad Valenciana (31 %).

Precios en máximos históricos

El precio medio mantiene la tendencia alcista, con un crecimiento trimestral del 2,4 % y del 9,2 % en términos interanuales, hasta una media de 2.487 euros por metro cuadrado, máximo histórico.

En vivienda usada (2.448 euros por metro cuadrado, también máximo histórico) se registró una subida trimestral del 3,5 %, mientras que en la vivienda nueva bajó el 0,7 % y se situó en 2.636 euros por metro. Las comunidades autónomas con mayores precios medios fueron: Madrid (4.477 €/m²), Baleares (4.311 €/m²), País Vasco (3.616 €/m²), Canarias (3.052 €/m²) y Cataluña (2.995 €/m²). En cuanto a las capitales de provincia con mayores precios medios fueron San Sebastián (6.420 €/m²), Madrid (5.534 €/m²), Barcelona (5.045 €/m²), Palma (4.291 €/m²) y Bilbao (3.764 €/m²).

Caen un 3,3 % las hipotecas

El número de hipotecas constituidas sobre vivienda en el segundo trimestre fue de 129.240, un descenso trimestral del 3,3 %. Respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre alcanzó un peso del 77 %. En los últimos doce meses (a cierre de junio pasado) se contabilizó 518.726 hipotecas sobre vivienda, con un incremento del 9 %. Respecto al endeudamiento hipotecario medio por vivienda subió el 2,3 % y alcanzó los 176.453 euros, nuevo máximo histórico, tras encadenar nueve trimestres consecutivos de crecimiento.