Qué debes mirar antes de comprar un apartamento junto a la playa

Comprar un apartamento junto al mar puede parecer una decisión puramente emocional, pero antes de firmar conviene mirar mucho más allá de las vistas. Los gastos de comunidad, el estado de la fachada, la humedad, la normativa turística y la estacionalidad del alquiler pueden cambiar por completo la rentabilidad y el coste real de la operación.

Aunque muchas zonas costeras se han encarecido, todavía aparecen viviendas en venta por debajo de los 260.000 euros en distintos puntos del litoral español. Entre los ejemplos analizados hay inmuebles desde 75.000 euros, con opciones en Murcia, Lugo, Girona y Alicante.

La clave no está solo en encontrar un precio atractivo. También importa comprobar si la vivienda reúne las características más demandadas y si podrá conservar su valor con el paso del tiempo.

Los cinco aspectos que conviene revisar antes de comprar

El primer punto es comprobar los gastos de la comunidad de propietarios. Los complejos próximos al mar suelen incluir piscina, jardines, seguridad, zonas deportivas u otros servicios que elevan la cuota mensual.

También es fundamental revisar el estado de la fachada, las ventanas y la carpintería exterior. La exposición continua al salitre y a la humedad acelera el deterioro de determinados materiales y puede obligar a asumir reparaciones con más frecuencia.

Otro aspecto decisivo es la normativa del alquiler turístico. Que un apartamento esté en una zona vacacional no significa que pueda explotarse legalmente como vivienda de corta estancia. El municipio, la comunidad autónoma o incluso la propia comunidad de vecinos pueden imponer límites o prohibiciones.

Antes de decidir entre primera y segunda línea de playa también conviene comparar precios. La diferencia económica no siempre compensa, especialmente cuando una vivienda situada algo más lejos mantiene buenas vistas, acceso rápido al mar y mejores servicios.

Por último, quienes compren pensando en alquilar deben calcular la rentabilidad durante todo el año. La ocupación del verano no refleja necesariamente los ingresos reales de los meses de baja demanda.

Terraza, garaje y piscina: lo que más buscan los compradores

Los apartamentos situados en primera o segunda línea siguen concentrando buena parte de la demanda, especialmente cuando incorporan elementos que mejoran el uso diario y la capacidad de reventa.

La terraza con vistas al mar es uno de los grandes reclamos. También se valora la existencia de una plaza de garaje, sobre todo en zonas costeras donde aparcar resulta complicado durante la temporada alta.

La piscina comunitaria continúa siendo otro de los servicios más buscados, especialmente en urbanizaciones familiares o viviendas pensadas como segunda residencia.

A estas características se suman la cercanía a supermercados, restaurantes y zonas de ocio, además de una buena conexión por carretera o transporte público.

En conjunto, los compradores tienden a priorizar viviendas que combinen ubicación, comodidad y bajos costes de mantenimiento.

Apartamentos desde 75.000 euros cerca del mar

Entre las opciones más económicas aparece un apartamento en Cartagena, Murcia, anunciado por 75.000 euros. Dispone de 40 metros cuadrados construidos, dos habitaciones y acceso a una urbanización con piscina, pistas deportivas y zona de barbacoa.

En Barreiros, Lugo, cerca de la Playa de las Catedrales, se ofrece una vivienda de obra nueva por 77.000 euros. Cuenta con 44 metros cuadrados, una habitación, un baño, garaje y trastero incluidos.

Otra de las alternativas está en Lloret del Mar, Girona, donde se vende un ático por 80.000 euros. La vivienda tiene 59 metros cuadrados construidos, una habitación, un baño y terraza, y se encuentra en un edificio con ascensor.

En Los Urrutias, Cartagena, aparece otro apartamento junto al mar por 85.000 euros. Tiene 56 metros cuadrados, dos habitaciones, terraza y aire acondicionado.

La selección se completa con una vivienda en Torrevieja, Alicante, anunciada por 95.000 euros. Está ubicada en una urbanización con dos piscinas y dispone de una habitación, un baño y dos terrazas.

El precio no debe ser el único criterio

Un apartamento barato puede dejar de ser una oportunidad si necesita una rehabilitación costosa, soporta cuotas comunitarias elevadas o no puede destinarse al uso previsto.

Por eso, antes de comprar conviene comparar varias viviendas, solicitar información sobre derramas, revisar el estado del edificio y confirmar la normativa aplicable.

Noticias relacionadas

Las mejores oportunidades no siempre son las que están más cerca del agua, sino las que equilibran precio, mantenimiento, servicios y posibilidades de uso.