Los mejores precios de gasolina y gasoil en Las Palmas para hoy miércoles 5 de agosto

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 5 de agosto, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PCAN GIL de Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,359€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Moya, estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, donde sale a 1,379€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Gáldar, estación de PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,379€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 5 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 a la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES para llenar el tanque por 1,244€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,417€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Yaiza, en la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, a 1,499€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,499€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,379€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,458€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Puerto del Rosario, en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,359€ el litro en PETROPRIX en CALLE JANANA, 46.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 5 de agosto, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,334€ el litro en la estación PCAN GIL.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, miércoles 5 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,466€ el litro, en Calle Alegría 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 5 de agosto, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio DISA EL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

El diésel más barato está en DISA JINAMAR, a 1,405€ el litro, situada en Avenida Santa Rita de Casia. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,429€ el litro en Gasóleo A en Calle Alegría 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/08/2026 8:07:51]