La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios que aparquen mal y ocupen dos plazas con su coche pueden perder el derecho de uso del garaje

Los vecinos que aparcan mal sus vehículos en el garaje de la comunidad pueden convertirse en una fuente habitual de conflictos. Ocupar plazas ajenas, invadir zonas comunes o dificultar el acceso a otros propietarios son algunas de las situaciones que generan más problemas. Ante estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a la comunidad de propietarios actuar y exigir que se respeten las normas de estacionamiento.

La normativa establece normas que obligan a respetar tanto la propiedad privada como los elementos comunes del edificio. Por eso, cada propietario solo puede utilizar el espacio comprendido dentro de los límites de su plaza.

Puedes encontrarte este problema en el garaje / Freepik

Si el vehículo sobresale e invade otra plaza o dificulta el uso normal del garaje, la comunidad puede intervenir para poner fin a esa situación.

Dos artículos de la LPH protegen a los vecinos perjudicados

La base legal se encuentra en los artículos 7.2 y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Estas normas obligan a respetar los elementos comunes y prohíben desarrollar actividades que resulten molestas o perjudiquen al resto de propietarios.

Invadir otra plaza o las zonas comunes puede tener consecuencias

La situación cambia según el espacio que ocupe el vehículo. Cuando el coche invade parte de la plaza de otro propietario, el conflicto afecta directamente al derecho de uso de ese vecino. En estos casos, la comunidad puede intentar mediar, aunque el afectado también puede ejercer acciones legales para proteger su propiedad.

Si el vehículo ocupa pasillos, zonas de maniobra o cualquier elemento común del garaje, la actuación corresponde directamente a la comunidad de propietarios, ya que está obligada a preservar el uso correcto de esas instalaciones.

Si se produce este conflicto, la comunidad puede actuar. En primer lugar, el presidente contactará con el propietario para recordarle las normas de utilización del garaje y solicitar que deje de estacionar fuera de los límites de su plaza.

Si el problema continúa, la comunidad puede remitir un requerimiento formal exigiendo el cese de esa conducta y advirtiendo de que podrían iniciarse acciones judiciales. Además, la comunidad puede aprobar Normas de Régimen Interior que regulen expresamente la obligación de estacionar dentro de las líneas delimitadoras y prohibir la ocupación de zonas de circulación o plazas colindantes.

Cuando el propietario persiste en su comportamiento, la Junta de Propietarios puede autorizar el inicio de una acción de cesación.

Un juez puede impedir que siga utilizando la plaza

La solución más radical pasa por llegar a los tribunales y el juez considera acreditado que el propietario mantiene una conducta reiterada que perjudica al resto de vecinos, podrá ordenar que deje de realizar esa práctica.

La Ley de Propiedad Horizontal incluso contempla la posibilidad de privar temporalmente al infractor del uso de su plaza de garaje durante un periodo que puede alcanzar hasta tres años.

En función de la gravedad del caso, también podría condenarle a indemnizar los daños ocasionados y asumir las costas del procedimiento judicial.