Los precios más bajos del gasoil y la gasolina este jueves 6 de agosto en Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 6 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CEPSA de Agüimes, Calle Hiedra 3, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,379€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,379€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya, Carretera General del Norte km 13, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 6 de agosto, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,244€ el litro. La otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, a 1,245€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Agüimes, en la estación CEPSA en Calle Hiedra 3, donde el diésel está a 1,379€ el litro. La segunda mejor opción está en Moya, a 1,379€ el litro en H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, jueves 6 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,379€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,379€.

La estación de ESTACION PLAYA BLANCA en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,499€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,499€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,417€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,379€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 6 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,355€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,468€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,244€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera Custa Ramón km 1, donde la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS ofrece el diésel a 1,405€ el litro. La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,429€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 6 de agosto, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio DISA EL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

El diésel más barato está en DISA JINAMAR, a 1,405€ el litro, situada en Avenida Santa Rita de Casia. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,426€ el litro en Gasóleo A en Calle Alegría 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/08/2026 8:27:01]