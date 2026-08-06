Proexca impulsa la promoción internacional del sector audiovisual canario con un ambicioso calendario de acciones

Proexca refuerza la promoción internacional del sector audiovisual para los próximos meses con un calendario de acciones internacionales que se desarrollará durante los próximos meses del año. Una hoja de ruta que combina la organización de iniciativas propias con la presencia en algunos de los principales mercados, festivales y encuentros profesionales de la industria audiovisual mundial, en coordinación con el Clúster Audiovisual de Canarias.

La programación responde a una estrategia de internacionalización que tiene como objetivo seguir posicionando a Canarias como un territorio de referencia para la producción audiovisual. Asimismo, permitirá reforzar la visibilidad de las marcas del sector audiovisual canario en los principales espacios de negocio y facilitar nuevas oportunidades de colaboración.El calendario arrancará con la participación en MiradasDoc, que se celebrará del 8 al 12 de septiembre en Guía de Isora (Tenerife), un festival especializado en cine documental de temática social y producciones producidas en países en vías de desarrollo. Apenas unos días después, del 11 al 14 de septiembre, Canarias estará presente en IBC Ámsterdam, del 11 al 14 de septiembre, considerado el principal evento internacional para los sectores de los medios de comunicación, el entretenimiento y la tecnología.

La siguiente gran cita será la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre. Como viene siendo habitual, Canarias contará con presencia institucional y empresarial, además de organizar un evento propio de networking como punto de encuentro para profesionales, productoras e inversores vinculados a la industria.

La agenda continuará en octubre, con dos acciones dirigidas a fomentar la captación de inversión y la implantación de nuevas empresas en el archipiélago. La primera, el 5 de octubre, será una misión inversa procedente de Argentina, durante la cual productoras audiovisuales visitarán Canarias para conocer las oportunidades que ofrece el territorio de cara a futuros proyectos e implantaciones empresariales. A esta iniciativa se sumará, como segunda acción, una misión inversa desde Japón, prevista también para octubre, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas japonesas y el ecosistema audiovisual canario.

Ese mismo mes, del 9 al 14 de octubre, Canarias volverá a participar en MIPJunior y MIPCOM Cannes, el mayor mercado internacional dedicado a los contenidos para televisión y plataformas digitales. La actividad continuará en noviembre con la celebración del Gran Evento Audiovisual Canarias 2026, que tendrá lugar en Gran Canaria. Esta cita se encuentra en fase organización, reuniendo semanalmente a la Gobernanza, a los agentes públicos y privados implicados para su sincronización.

Por el momento, el calendario internacional de 2026 concluirá con la participación en Content London, celebrado del 30 de noviembre al 3 de diciembre, y considerado uno de los mercados y conferencias más relevantes del mundo para el desarrollo, la financiación y la coproducción de contenidos televisivos.

Con esta programación, Proexca refuerza su apuesta por una estrategia continuada de promoción exterior que combina acciones de atracción de inversión con la presencia en los principales foros internacionales de negocio. El objetivo es seguir proyectando la capacidad del sector audiovisual canario, facilitar la internacionalización de sus empresas y consolidar la posición de Canarias como uno de los ecosistemas audiovisuales más competitivos de Europa.