Descubre dónde repostar Gasolina 95 y 98 a mejor precio en Las Palmas este viernes 7 de agosto

Hoy viernes 7 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,369€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 7 de agosto, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,244€ el litro. La otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, a 1,245€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Moya, en la estación H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde el diésel está a 1,379€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa María de Guía de Gran Canaria, a 1,379€ el litro en PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, viernes 7 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,377€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,377€.

La estación de ESTACION PLAYA BLANCA en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,499€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,499€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,417€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,468€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,369€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 7 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,319€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,244€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera Custa Ramón km 1, donde la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS ofrece el diésel a 1,405€ el litro. La estación PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,429€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 7 de agosto, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio DISA EL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,279€ el litro.

El diésel más barato está en DISA LA PARDILLA, a 1,405€ el litro, situada en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO que ofrece el gasoil a 1,405€ el litro en Gasóleo A en Calle Alegría 35.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/08/2026 8:10:11]