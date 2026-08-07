La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no todos los vecinos pueden subir a la azotea o terraza comunitaria para ver el eclipse del 12 de agosto

Toda España ya busca los mejores lugares para disfrutar del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Este fenómeno astronómico reunirá a miles de personas mirando al cielo de Canarias. Entre los puntos más atractivos se encuentran las terrazas y azoteas de los edificios, aunque acceder a estos espacios no siempre es libre. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que determinadas zonas comunes requieren autorización de la comunidad de propietarios.

El interés por este acontecimiento ha crecido incluso entre quienes no son aficionados a la astronomía. Para disfrutar del eclipse con las mejores condiciones, los expertos recomiendan buscar lugares elevados, despejados y alejados de la contaminación lumínica.

Por eso, subir a una azotea o desplazarse fuera de los grandes núcleos urbanos puede convertirse en una de las mejores alternativas para no perderse este fenómeno.

La azotea es un elemento común, pero su uso no siempre es libre

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) deja claro que no todos los vecinos tienen derecho a acceder libremente a la azotea. El hecho de que la cubierta pertenezca a la comunidad no significa que pueda utilizarse sin limitaciones, ya que el acceso depende del uso asignado a ese espacio y de las normas internas aprobadas por los propietarios.

El artículo 396 del Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal consideran que las cubiertas, terrazas y azoteas forman parte de los elementos comunes del edificio. Sin embargo, la propia normativa permite que esos espacios tengan distintos regímenes de utilización.

Azoteas de las viviendas de Zárate / ANDRES CRUZ

Si la azotea está catalogada como zona común transitable, destinada por ejemplo a tender la ropa o al uso compartido de los vecinos, cualquier propietario podrá acceder a ella, aunque siempre respetando los horarios y las normas de régimen interno que haya aprobado la comunidad.

Sin embargo, cuando la cubierta tiene un uso exclusivamente técnico o está reservada al mantenimiento de instalaciones, el acceso queda restringido. En estos casos solo podrán entrar las personas autorizadas, como operarios, administrador o presidente de la comunidad.

No todas las terrazas comunitarias pueden utilizarse

También está el caso de las terrazas de uso privativo, que son habituales en muchos áticos. Aunque la propiedad siga siendo comunitaria, su uso exclusivo se transfiere al dueño de una vivienda concreta. En estos casos, ningún otro vecino puede acceder libremente, salvo cuando resulte imprescindible realizar reparaciones o trabajos de conservación del edificio.

Tendrás que buscar otras localizaciones para ver el eclipse / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

La ley también contempla las denominadas azoteas técnicas, donde se encuentran motores de ascensor, antenas, placas solares o sistemas de climatización. Estas cubiertas no están diseñadas para el tránsito habitual de personas y por razones de seguridad, su acceso suele permanecer cerrado. Si un vecino entra sin autorización y provoca daños en la impermeabilización o en las instalaciones, podrá ser considerado responsable de la reparación.

¿Puede la comunidad impedir subir para ver un eclipse?

La respuesta es clara: Sí. La celebración de un eclipse o cualquier otro evento excepcional no modifica la normativa vigente.

Si la azotea es de uso común y el acceso está permitido dentro del horario establecido, los vecinos podrán utilizarla para observar el fenómeno astronómico respetando las normas de convivencia. Sin embargo, si la cubierta es técnica o de acceso restringido, el presidente o el administrador pueden negar la entrada, ya que su obligación es proteger los elementos comunes y evitar posibles desperfectos.

La única posibilidad en estos casos es solicitar previamente un permiso excepcional a la comunidad, aunque su concesión dependerá de la decisión del presidente o si fuera necesario, de la junta de propietarios.