La UE cambia las normas: todos los envases del supermercado tendrán que llevar esta nueva etiqueta obligatoria a partir de agosto de 2027

La Unión Europea ha aprobado un importante cambio que afectará a todos los consumidores. A partir del 12 de agosto de 2027, los envases deberán incorporar una etiqueta obligatoria recogida en el Reglamento (UE) 2025/40, con nuevas exigencias sobre la información y características de los embalajes.

Cuando has ido al supermercado en los últimos meses es posible que ya hayas notado cambios en algunos productos y sus envoltorios. Varias empresas se han adelantado a la fecha límite establecida por Bruselas y han comenzado a adaptar sus envases para cumplir con las nuevas obligaciones europeas.

Así será el nuevo etiquetado de los productos

La nueva normativa afectará a todos los envases de alimentos, bebidas, productos de limpieza o cosméticos.

El objetivo de la UE es unificar el sistema de etiquetado para que cualquier consumidor pueda identificar fácilmente de qué material está hecho un envase, dónde debe depositarlo y si forma parte de un sistema de reutilización o devolución.

Así son las nuevas obligaciones de Bruselas / La Provincia

Con esta reforma, la Comisión Europea pretende eliminar las diferencias que existían entre los distintos países, donde convivían símbolos y normas de reciclaje diferentes, una situación que generaba confusión entre los ciudadanos y complicaba la gestión de los residuos.

De este modo, se pretende acabar con el greenwashing, es decir, el uso de mensajes o símbolos que transmiten una falsa sensación de sostenibilidad.

Qué información deberán incluir los nuevos envases

La principal novedad será la incorporación de un etiquetado armonizado en toda la Unión Europea. Los fabricantes estarán obligados a indicar de forma visible, legible e indeleble el material del que está fabricado el envase y el contenedor donde debe depositarse una vez utilizado.

Además, determinados productos deberán incorporar información adicional según sus características. Entre las novedades destacan:

Símbolos comunes para toda la UE que indiquen el material del envase y su correcta separación.

que indiquen el material del envase y su correcta separación. Identificación específica de los envases reutilizables , diferenciándolos claramente de los de un solo uso.

, diferenciándolos claramente de los de un solo uso. Códigos QR en los envases reutilizables para ofrecer información sobre puntos de recogida, sistemas de devolución o ciclos de reutilización.

en los envases reutilizables para ofrecer información sobre puntos de recogida, sistemas de devolución o ciclos de reutilización. Un distintivo para los envases sujetos al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) , como determinadas botellas de plástico o latas de bebidas.

, como determinadas botellas de plástico o latas de bebidas. Etiquetas para productos compostables, como algunas bolsas de té, cápsulas de café o adhesivos de frutas y verduras.

Hasta ahora cada Estado miembro podía desarrollar sus propios símbolos y normas de reciclaje, lo que provocaba que un mismo envase pudiera llevar logotipos distintos dependiendo del país donde se vendiera.

El Reglamento (UE) 2025/40 cambia completamente este modelo al tratarse de un reglamento europeo de aplicación directa, lo que significa que las mismas reglas deberán utilizarse en todos los Estados miembros.