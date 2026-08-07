Canarias queda fuera de las capitales españolas con ventas de viviendas más rápidas

El mercado inmobiliario español continúa moviéndose a gran velocidad. Cuando una vivienda combina un precio ajustado, una ubicación atractiva y un buen estado de conservación, puede encontrar comprador en cuestión de días e incluso de horas.

El último estudio publicado por idealista revela que el 7% de las viviendas vendidas en España durante el segundo trimestre de 2026 permaneció menos de una semana anunciada. Son las denominadas ventas exprés, operaciones que reflejan la fuerte demanda existente en determinados mercados del país.

Ante este escenario, la pregunta para compradores y propietarios de las Islas resulta inevitable: ¿aparece alguna ciudad de Canarias entre las que venden viviendas con mayor rapidez?

Según la información difundida por el portal inmobiliario, ninguna capital canaria figura entre las ciudades españolas con un mayor porcentaje de ventas cerradas en menos de siete días.

El 26% de las viviendas se vende en menos de un mes

El informe analiza cuánto tiempo permanecieron anunciadas en idealista las viviendas vendidas durante el segundo trimestre del año. Los datos muestran que el 7% encontró comprador durante su primera semana en el mercado, mientras que otro 19% tardó entre una semana y un mes. En conjunto, más de una de cada cuatro viviendas, el 26%, se vendió antes de cumplir un mes anunciada.

Otro 27% necesitó entre uno y tres meses para cerrar la operación. En el caso de las ventas más lentas, el 36% de los inmuebles permaneció publicado entre tres meses y un año, mientras que el 11% tardó más de doce meses en encontrar comprador.

Vitrina de una agencia inmobiliaria. / La Provincia

La velocidad de venta puede variar en función de factores como el precio, la ubicación, el estado del inmueble y la oferta disponible en cada ciudad.

Teruel lidera las ventas de viviendas en menos de una semana

Las operaciones exprés tienen un mayor peso cuando se analizan exclusivamente las capitales de provincia. Teruel encabeza la clasificación, con un 21% de las viviendas vendidas en menos de una semana. A continuación aparecen Huelva y Vitoria-Gasteiz, ambas con un 13%, y Huesca, con un 12%. Bilbao y Madrid registran un 11% de operaciones exprés, mientras que Ávila, Pamplona y Zaragoza alcanzan el 10%.

Los datos muestran que una vivienda puede venderse rápidamente tanto en mercados pequeños como en ciudades con un elevado volumen de operaciones, siempre que responda a las condiciones que buscan los compradores.

Entre los grandes mercados inmobiliarios españoles, Madrid y Bilbao presentan el mayor porcentaje de ventas exprés, con un 11% en ambos casos. Por detrás se encuentran Sevilla y València, donde el 8% de las viviendas se vendió en menos de siete días. Barcelona, Málaga y San Sebastián registraron un 7%. Alicante y Palma cierran este grupo con un 5% de operaciones formalizadas durante la primera semana de publicación.

¿Cuánto se tarda en vender una vivienda en Canarias?

El estudio de idealista no incluye a Las Palmas de Gran Canaria ni a Santa Cruz de Tenerife entre las capitales con mayor porcentaje de ventas exprés.

Este dato no significa que en Canarias no se produzcan operaciones en cuestión de días. Únicamente indica que las dos capitales isleñas no aparecen entre las ciudades destacadas por el portal inmobiliario en este indicador concreto.

Además, el informe publica los porcentajes de las ciudades más representativas, pero no ofrece una clasificación completa de todas las capitales españolas. Por tanto, con la información disponible no es posible conocer qué porcentaje exacto de viviendas se vendió en menos de una semana en las capitales canarias.

Tampoco puede afirmarse que alguna ciudad de las Islas se encuentre entre las que venden más rápidamente del país, puesto que ninguna aparece en la relación difundida por idealista.

Las ciudades donde las viviendas tardan más en venderse

En el extremo opuesto se encuentran Lugo, Ourense y Pontevedra.

En estas tres capitales, solo el 4% de las viviendas vendidas encontró comprador durante la primera semana desde su publicación.

Las diferencias entre ciudades muestran que cada mercado inmobiliario avanza a un ritmo distinto y que la demanda cambia según el territorio y las características de los inmuebles disponibles.

Aunque una parte relevante de las operaciones continúa cerrándose en pocos días, el estudio registra una ligera moderación respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre de 2025, el 8% de las viviendas vendidas en España permaneció menos de una semana anunciada. En el mismo periodo de 2026, el porcentaje descendió hasta el 7%.

El mercado inmobiliario español continúa moviéndose a gran velocidad. / Idealista

Se trata de una caída de un punto porcentual que refleja una leve reducción de las operaciones más rápidas.

¿Por qué algunas viviendas se venden en pocos días?

El estudio no analiza las circunstancias particulares de cada venta, aunque existen varios elementos que suelen favorecer que una vivienda encuentre comprador rápidamente.

Los inmuebles con un precio adaptado al mercado, un buen estado de conservación y una ubicación con demanda pueden concentrar un elevado número de visitas desde los primeros días.

La escasez de propiedades similares disponibles también puede acelerar la decisión de los compradores.

Por el contrario, las viviendas con un precio elevado, que necesitan reformas importantes o que se encuentran en mercados con menor demanda pueden permanecer anunciadas durante más tiempo.

Canarias, fuera de las capitales destacadas por idealista

Los datos confirman que el mercado inmobiliario español mantiene una elevada actividad, aunque la rapidez de las operaciones no se distribuye de la misma manera en todo el territorio.

Mientras ciudades como Teruel, Madrid o Bilbao concentran porcentajes destacados de ventas en menos de una semana, ninguna capital de Canarias figura entre las señaladas por idealista durante el segundo trimestre de 2026.

Con los datos publicados, tampoco puede determinarse la posición exacta de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ya que el estudio no ofrece el porcentaje correspondiente a todas las capitales españolas.