Los puestos que Canarias no logra cubrir aumentan un 23% en un año

La crisis de la vivienda, la falta de perfiles especializados y unas condiciones laborales que no siempre encajan con las expectativas de los trabajadores están dificultando cada vez más la cobertura de determinados puestos en Canarias. Así lo refleja el último informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre El ajuste de la Oferta y la Demanda, que evidencia un dato relevante: el número de vacantes difíciles de cubrir aumenta. Y lo hace de manera importante. El último dato –del cuarto trimestre de 2025– anota 1.591 puestos. Ahora bien, con respecto al año pasado, el dato sufrió un alza del 23,3%.

Este creciente desajuste se produce en un mercado laboral que cerró el segundo trimestre de 2026 con luces y sombras. Por un lado, venía de registrar el mejor dato de ocupación de toda la serie histórica; por otro, perdió 25.100 trabajadores entre abril y junio. La caída sorprendió a las patronales, al multiplicar por once el descenso contabilizado en el mismo periodo del año anterior, cuando se destruyeron unos 2.000 empleos. En este escenario, la elevada dependencia del turismo –un sector marcado por la estacionalidad y la temporalidad de buena parte de sus contratos–, continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del mercado laboral en Canarias.

Entonces, ¿cómo es que se destruye empleo pero crece el número de vacantes difíciles de cubrir? El propio informe del SEPE ya adelanta que «las dificultades de cobertura responden a una combinación de factores y no pueden atribuirse a una única causa». La hostelería se mantiene como uno de los sectores con mayores dificultades para cubrir vacantes en España –y uno de los motores económicos del Archipiélago–. Según el último informe del SEPE, el 49,1% de los puestos de difícil cobertura corresponden a esta actividad. En Canarias, sin embargo, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de la provincia de Las Palmas, Fermín Sánchez, sostiene que el principal problema no es la falta de candidatos, sino el elevado absentismo laboral.

El representante explica que las ausencias imprevistas y las bajas prolongadas dificultan la organización de los negocios y obligan a contratar de forma continua para cubrir los puestos vacantes. «Contratas a una persona para sustituir a otra y esta también acaba dejando la empresa», lamenta.

No obstante, el presidente de la patronal hostelera sí identifica dificultades para incorporar trabajadores en las Islas más tensionadas por el mercado residencial. En concreto, señala que la crisis de la vivienda está complicando las contrataciones en Lanzarote y, especialmente, en Fuerteventura. «Hay menos disponibilidad porque los trabajadores no se pueden permitir –o no están dispuestos– a asumir alquileres elevados», explica. La situación se agrava durante el verano, cuando, asegura, «mucha gente se va a trabajar a establecimientos hoteleros».

Falta de candidatos

El estudio del Servicio Público de Empleo Estatal sitúa la falta de candidatos como una de las principales causas del desajuste laboral en Canarias, con un 26% de los casos. Sin embargo, Sánchez considera que ese no es el escenario que vive la hostelería de las Islas, donde asegura que la oferta de trabajadores existe y que el verdadero obstáculo, vuelve a insistir, es mantener la estabilidad de las plantillas.

Donde sí se hace patente este problema es en los centros residenciales y hospitales. De hecho, el SEPE señala la sanidad, la atención en residencias y los servicios sociales entre los ámbitos con mayores dificultades para cubrir vacantes en Canarias. El director general de Hospitales Universitarios San Roque (HUSR), Sebastián Sanso Marrero, explica que a través de la residencia sociosanitaria Queen Victoria –de la que HUSR es copropietaria– «notamos especial dificultad para cubrir determinados perfiles, sobre todo gerocultores y enfermería». Esta situación, eso sí, «no es puntual». Como anota Sanso, la propia Federación Empresarial de la Dependencia (FED) cifra el déficit nacional de profesionales en unos 160.000 trabajadores.

El alto cargo del HUSR atribuye esta situación a una combinación de factores. Por un lado, el acelerado envejecimiento de la población, pues se prevé que los mayores de 65 años en España pasen de 9,7 a 16 millones en 2060. Esta realidad «dispara la demanda de estos perfiles justo cuando la oferta de profesionales formados no crece al mismo ritmo», explica. A ello se suma la elevada exigencia física y emocional de los cuidados directos, una circunstancia que lleva a «muchos candidatos potenciales a descartar este tipo de empleos». Además, apunta a una brecha formativa, marcada por la escasez de titulados de Formación Profesional en las especialidades que requiere el sector.

En el caso del centro privado de San Roque, la competencia con la sanidad pública o con otros centros de la Isla por el mismo talento, «dificulta atraer profesionales de fuera». También pesa la rotación, como asegura Sebastián Sanso, cuando se logra formar a un profesional, no siempre se consigue retenerlo, porque a menudo compite con otros sectores o con la sanidad pública, que ofrece condiciones distintas.

‘Match’ laboral

Por otro lado, el horario concentra el 79% de los motivos que impiden ese «match» laboral; es decir, que empresa y trabajador alcancen un acuerdo sobre las condiciones del puesto. En este sentido, el director apunta que la sanidad y los cuidados requieren turnos de noche, fines de semana y festivos –imprescindibles para garantizar la atención continuada de los residentes–, una exigencia que «reduce el número de candidatos dispuestos a incorporarse, especialmente entre los perfiles más jóvenes».

El organismo estatal también señala que el 26% de las dificultades de contratación en el Archipiélago responde a la falta de experiencia de los aspirantes y otro 20% a la ausencia de competencias técnicas específicas. Sobre este punto, el presidente de la patronal hostelera, Fermín Sánchez, coincide parcialmente y explica que la elevada rotación impide consolidar profesionales especializados. «Muchas empresas ya formamos directamente a nuestros trabajadores», señala, aunque reconoce que ese esfuerzo se pierde cuando los empleados abandonan el puesto poco después de incorporarse. En su opinión, la constante rotación dificulta que los trabajadores adquieran experiencia y limita la especialización de las plantillas, un aspecto que considera clave para mejorar la productividad y la calidad del servicio.

Donde este problema se acentúa es en actividades más técnicas y en plena expansión en las Islas, como la audiovisual. El sector ha ganado peso en los últimos años con la llegada de compañías internacionales, especialmente de Estados Unidos y Latinoamérica, pero todavía arrastra una carencia importante: la escasez de profesionales locales especializados en animación. La oferta de este tipo de perfiles sigue siendo insuficiente para responder a la demanda de las empresas. En los primeros años de desarrollo de la industria, alrededor del 90% de los trabajadores procedía de fuera de Canarias; hoy ese porcentaje se ha reducido hasta situarse entre el 40% y el 50%, lo que refleja el creciente peso del talento local y la capacidad de crecimiento.

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Todo este desajuste entre los perfiles que buscan las empresas y los disponibles en el mercado se produce, además, en un contexto laboral aparentemente contradictorio. Aunque Canarias mantiene una tasa de paro superior a la media nacional, la proporción de vacantes de difícil cobertura se sitúa por debajo del promedio del país. El documento apunta a que la mayor bolsa potencial de desempleados podría estar amortiguando estos problemas y facilitando la cobertura de una parte de los puestos ofertados. Sin embargo, el elevado desempleo no elimina las dificultades de contratación, sino que las concentra en determinadas actividades y perfiles profesionales. Así, más que un problema generalizado de falta de mano de obra, el mercado laboral canario presenta desajustes específicos entre las necesidades de las empresas y la cualificación, experiencia o disponibilidad de los candidatos.