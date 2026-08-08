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Tirma, el dulce orgullo canario que conquista el mundo

La compañía se dedica a la fabricación, envasado y comercialización de productos derivados del café y del cacao

La compañía se dedica a la fabricación, envasado y comercialización de productos derivados del café y del cacao

La compañía se dedica a la fabricación, envasado y comercialización de productos derivados del café y del cacao

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Renata Domingo

Ochenta y cinco años de historia convierten a Tirma S.A. en una de las industrias alimentarias de referencia del archipiélago y en un símbolo del tejido productivo canario. La compañía, de capital cien por cien canario y asociada a ASINCA, se dedica a la fabricación, envasado y comercialización de productos derivados del café y del cacao, con un amplio catálogo que abarca chocolates, caramelos, galletas, snacks y otros productos de gran consumo. Más de ocho décadas en las que ha sabido combinar tradición e innovación para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Su liderazgo regional convive hoy con una proyección exterior creciente, dado que el 40 % de la producción se comercializa fuera de Canarias, y de ese volumen, el 22 %, corresponde a exportación. Sus productos llegan a Europa, Asia, Estados Unidos, África y varios países de América Latina. Una expansión que no altera su seña de identidad más profunda: mantener en las islas el corazón industrial de la empresa. “Producir en Canarias es mucho más complejo que en el territorio continental por el importante sobrecoste que supone, pero no nos imaginamos que Tirma produzca en otro lugar”, señalan desde la compañía.

Tirma, el dulce orgullo canario que conquista el mundo

Tirma, el dulce orgullo canario que conquista el mundo / La Provincia

La sostenibilidad es un eje estratégico con una triple dimensión: ambiental, social y económica. En el plano ambiental destacan la planta fotovoltaica de 400 kW instalada en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria y la sustitución de combustibles tradicionales por gas propano, actuaciones que reducen de forma significativa las emisiones de CO₂, junto a envases más sostenibles y una logística más eficiente. En el terreno social, la empresa promueve un empleo estable y de calidad y colabora con los Bancos de Alimentos y fundaciones de protección a la infancia y el medioambiente.

Con 220 empleos directos y unos 600 indirectos, Tirma ejerce de motor económico para la sociedad canaria y contribuye al desarrollo del archipiélago, una aportación que refuerza con la colaboración con proveedores locales. Identidad, patrimonio emocional y vocación de embajadora internacional de su tierra definen a una empresa que nació en estas islas y mantiene intacta su voluntad de seguir creciendo junto a Canarias.

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