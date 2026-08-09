Ni Ryanair ni Vueling: esta es la aerolínea más barata para irte de vacaciones este verano

En plenas vacaciones de verano, miles de canarios siguen decidiendo dónde pasar sus días de descanso. Algunos apuestan por escapadas a la playa, otros prefieren destinos nacionales y los más atrevidos se lanzan a explorar Europa y el mundo. Para estos últimos, el precio del billete suele ser clave. Por eso, la plataforma especializada en derechos de los pasajeros aéreos AirAdvisor ha publicado su ranking con las aerolíneas más baratas para viajar en 2026.

Redacción

El informe ha analizado 23 aerolíneas europeas utilizando como referencia el denominado RASK (ingresos por asiento-kilómetro disponible), un indicador empleado por el sector para calcular cuánto ingresa una compañía por cada asiento y kilómetro recorrido.

Esta métrica ofrece una visión más completa que el precio inicial del billete, ya que tiene en cuenta ingresos adicionales como la facturación del equipaje, la elección de asiento o determinados servicios opcionales.

Wizz Air lidera el ranking de las aerolíneas más económicas

El estudio concluye que la aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air vuelve a ser la aerolínea más barata para volar por Europa en 2026. En España sorprende la posición de Iberia, que aparece por delante de Vueling en términos de coste medio por asiento.

Por tercer año consecutivo, la compañía centroeuropea lidera la tabla con un RASK de 4,33 céntimos de euro, lo que la convierte en la compañía más asequible de las analizadas. Le siguen easyJet, con 5,21 céntimos, y Ryanair, que se sitúa en tercera posición con 5,56 céntimos después de hacer una de las mayores reducciones de costes del último año.

Top 20 Aerolíneas con mejor RASK / AirAdvisor

En cuanto a las compañías nacionales, Iberia está en el octavo puesto europeo, con 7,08 céntimos, mientras que Vueling cierra el top diez con 7,49 céntimos. El resultado llama la atención porque Vueling suele identificarse como una aerolínea de bajo coste, mientras que Iberia mantiene una imagen más tradicional.

Pagar más no siempre significa disfrutar de un mejor servicio

El estudio también cuestiona una percepción muy extendida entre los consumidores, que un billete más caro garantiza un viaje más cómodo o puntual. Los datos de AirAdvisor reflejan que algunas compañías con precios medios superiores registraron índices de retrasos importantes similares o incluso peores que los de aerolíneas consideradas low cost.

La diferencia entre elegir una compañía barata y otra de precio medio puede alcanzar decenas de euros por trayecto, sin que ello implique necesariamente una mejora en la experiencia del pasajero.

Wizzair es la mejor aerolínea para viajar este verano / INTS KALNINS

La conclusión es clara, el precio no siempre es un indicador fiable de puntualidad o calidad del servicio, por lo que conviene analizar otros factores antes de reservar.

Consejos para elegir aerolínea este verano y ahorrar en el billete

Los expertos de AirAdvisor recomiendan comparar distintas opciones antes de comprar un vuelo y no limitarse únicamente a la tarifa inicial que aparece en el buscador. Entre las recomendaciones destacan:

Comparar el precio final , incluyendo equipaje de mano, maletas facturadas y selección de asiento.

, incluyendo equipaje de mano, maletas facturadas y selección de asiento. Ser flexible con las fechas , ya que pequeños cambios en el calendario pueden reducir significativamente el coste del viaje.

, ya que pequeños cambios en el calendario pueden reducir significativamente el coste del viaje. Consultar los calendarios de tarifas mensuales que ofrecen algunas compañías para localizar los días más económicos.

que ofrecen algunas compañías para localizar los días más económicos. Suscribirse a alertas y boletines promocionales , una vía habitual para acceder a ofertas limitadas.

, una vía habitual para acceder a ofertas limitadas. Reservar con rapidez cuando aparezca una buena oportunidad, especialmente en rutas muy demandadas durante el verano.

Además, los viajeros deben valorar aspectos como los horarios, las conexiones o las condiciones para modificar la reserva, ya que una tarifa aparentemente barata puede encarecerse si requiere añadir servicios adicionales.

Más allá del precio, AirAdvisor recuerda que los pasajeros europeos cuentan con protección cuando sufren retrasos importantes. En determinadas circunstancias y siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria en materia de derechos de los pasajeros, los viajeros pueden solicitar una compensación económica de hasta 600 euros por retrasos prolongados.