Audi y Domingo Alonso Group: una relación de más de 50 años que sitúa a Canarias en el mapa internacional de la marca

Audi volverá a poner el foco internacional sobre Canarias con la celebración de la Audi Partner Convention 2026, el mayor encuentro global de la marca, que reunirá durante el mes de septiembre en Gran Canaria a cerca de 3.000 representantes procedentes de más de un centenar de mercados. La elección del Archipiélago como sede de este evento supone un nuevo hito en una colaboración que Audi y Domingo Alonso Group construyeron y fortalecieron durante más de cinco décadas.

Lejos de tratarse de una decisión aislada, la celebración de la Audi Partner Convention da continuidad a una trayectoria que consolidó a Canarias como un enclave estratégico para Audi. El fabricante alemán elegió distintas islas para acoger algunas de sus principales presentaciones a medios de comunicación, además de convertir las Islas en escenario de producciones audiovisuales destinadas a mercados de todo el mundo.

Canarias, escenario referencia para Audi

El vínculo entre Audi y Domingo Alonso Group comenzó en 1975, cuando la compañía canaria asumió la importación de la marca en las Islas. Desde entonces, la colaboración entre ambas organizaciones evolucionó de forma constante, impulsando el crecimiento de Audi en Canarias. Como resultado de esa estrecha colaboración, Canarias se transformó en uno de los escenarios habituales elegidos por Audi para presentar sus principales novedades a la prensa especializada.

El primer gran hito llegó en 2007, cuando el Archipiélago acogió el lanzamiento internacional del Audi Q7, uno de los modelos más importantes de la marca en aquel momento. Años después, en 2019, Tenerife fue la sede de la presentación del Audi RS Q8, el SUV más potente desarrollado hasta entonces por Audi Sport, reuniendo a periodistas especializados de numerosos mercados internacionales. La apuesta por las Islas continuó con la presentación internacional del Audi R8, uno de los modelos más icónicos de la marca, en Gran Canaria en 2021, seguida del Audi Q8 e-tron en Lanzarote en 2022, un modelo clave dentro de la estrategia de electrificación de la marca. En 2024, Tenerife volvió a situarse en el foco internacional con el debut del Audi A6 e-tron, uno de los lanzamientos tecnológicos más relevantes de Audi en los últimos años.

Coche de Audi en carreteras de Lanzarote / LP/DLP

Audi Partner Convention

La celebración de la Audi Partner Convention 2026 representa un paso más dentro de esta trayectoria compartida. Durante el mes de septiembre, Gran Canaria reunirá aproximadamente 3.000 representantes y más de un centenar de mercados, que acudirán a la isla para conocer hasta quince nuevos modelos de Audi en el marco del mayor encuentro internacional organizado por la marca.

La elección de Gran Canaria responde a una combinación de factores que van más allá de sus condiciones naturales y logísticas. A las excelentes condiciones climáticas, la diversidad de paisajes y carreteras, la conectividad aérea y una infraestructura hotelera y de servicios capaces de acoger un evento de esta magnitud se une una relación basada en la confianza, la comunicación constante y la estrecha colaboración entre los equipos de Audi y Domingo Alonso Group. Durante más de cinco décadas, la compañía canaria se convirtió en un aliado estratégico para el fabricante alemán, brindando un apoyo constante en el desarrollo de iniciativas y proyectos que contribuyeron a reforzar la presencia internacional de Audi y su liderazgo en Canarias.

Un mercado estratégico para Audi

La estrecha colaboración entre Audi y Domingo Alonso Group también tiene su reflejo en los resultados obtenidos por Audi en Canarias. Audi encadena 18 años consecutivos como líder del segmento premium en el Archipiélago, registrando incluso la mayor cuota de mercado de la marca a nivel mundial durante los tres últimos años. Unos resultados que evidencian la fortaleza de una colaboración construida durante más de cinco décadas y la confianza que los clientes canarios depositan en la marca.

El sólido posicionamiento de Audi en Canarias, la capacidad de las Islas para albergar iniciativas de alcance global y la estrecha colaboración mantenida durante más de cinco décadas convirtieron a Gran Canaria en la sede de la Audi Partner Convention 2026, un evento que no solo proyectará la imagen de Canarias ante la red internacional de Audi, sino que abre un nuevo capítulo en una relación que continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo.