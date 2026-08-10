HiperDino lanza un catálogo con descuentos y más de 350 productos para el hogar canario

HiperDino facilita este verano la puesta a punto de muchos hogares canarios. Así en este segundo catálogo del mes de agosto, lanzará una selección de productos y electrodomésticos como son cafeteras; tostadoras; hornos eléctricos; cajas para ordenar y fiambreras, entre otros, ideales para hacer el día a día más fácil de sus clientes. Todos estos productos aparecerán incluidos en el catálogo que se lanzará mañana y, que tendrá una validez hasta el lunes 24 de agosto, incluido.

Para el director de Marketing y Comunicación de HiperDino en Baleares y Canarias, Carlos García “esta promoción está pensada para facilitar a nuestros clientes su día a día en casa. Con la llegada del verano, llega una etapa de renovación, en muchos artículos de los hogares, hemos diseñado un catálogo compuesto por una selección de productos útiles y habitualmente muy demandados en nuestras tiendas durante todo el año. Son productos que además, necesitan una renovación cada cierto tiempo como son las tostadoras, los sartenes y la vajilla, por poner un ejemplo. Pero a este especial, también hemos incluido una selección de referencias que en verano tienen mucha salida como son frescos y otros productos”.

Productos en promoción

El catálogo de la segunda quincena de agosto de HiperDino contará con más de 350 referencias con grandes descuentos y que suelen ser habituales en las cocinas canarias y entre los que destacan: el jamón cocido de la marca Argal de Bonnatur; de carnicería, la pechuga de pollo amarilla, los muslos de pollo amarillos o el solomillo de cerdo al corte; en envasados además de los packs de atún de Calvo tanto al natural como en aceite de oliva, también tendrán un gran descuento, el aceite de oliva suave e intenso de Ybarra, y también y como no, con el verano en pleno auge, una gran variedad de helados.

“El verano es una época para disfrutar y por eso HiperDino diseñó un catálogo pensado para todas las cestas de la compra y acondicionado a esta temporada del año y a los platos que se suelen elaborar en esta época, con verduras y frutas también a excelentes precios”, finalizó García.