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La Ley de Propiedad Horizontal lo permitel: las comunidades de vecinos pueden hacer obras en viviendas privadas sin el consentimiento del propietario

La comunidad de vecinos puede acceder a una vivienda para obras necesarias en elementos comunes, siempre que se informe al propietario y se cubran los daños

La comunidad de propietarios puede entrar en tu vivienda en estos casos

La comunidad de propietarios puede entrar en tu vivienda en estos casos / CARLOS MONTANYES

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Ya no estás a salvo de que te hagan reformas no consentidas en casa. Muchos propietarios desconocen que en determinadas circunstancias, la comunidad de vecinos puede realizar obras en una vivienda privada incluso sin el consentimiento de su dueño. Así lo contempla la Ley de Propiedad Horizontal, que permite el acceso al inmueble cuando las actuaciones son necesarias para conservar, reparar o garantizar el correcto funcionamiento de elementos comunes del edificio, siempre que se cumplan una serie de requisitos legales.

Pese a que la vivienda es un espacio privado protegido por la ley, este derecho se pierde cuando está en juego el buen estado de un edificio. Por ejemplo, si una tubería general atraviesa una vivienda o hay una instalación comunitaria que necesita reparación, el propietario no puede impedir el acceso de los operarios de manera injustificada.

OBREROS (ALBAÑILES) TRABAJANDO EN UNA OBRA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA O PISO EN LA CALLE VENEZUELA ( VIGO ). SECTOR CONSTRUCCION. TRABAJADORES. TRABAJO. REFORMAS. HOGAR

Solo pueden entrar en tu casa a hacer reformas en estos casos / MARTA G. BREA / FDV

La normativa también protege al afectado. La comunidad deberá asumir los desperfectos ocasionados por las obras y dejar la vivienda en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la intervención.

Cuándo estás obligado a dejar entrar a la comunidad en tu vivienda

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge el deber de los propietarios de consentir las reparaciones necesarias para el servicio del inmueble y de permitir el acceso a su vivienda cuando sea imprescindible para ejecutarlas.

Esta obligación suele aparecer en situaciones como la sustitución de bajantes generales, reparaciones de conducciones de agua, instalaciones eléctricas comunitarias, refuerzos estructurales o trabajos sobre elementos que afectan a todo el edificio.

Para que esta entrada esté justificada, normalmente deben concurrir estas circunstancias:

  • La actuación debe afectar a un elemento común del edificio.
  • El acceso a la vivienda tiene que ser necesario para realizar la reparación o la instalación.
  • La intervención debe responder a una necesidad real de mantenimiento, conservación o seguridad.
  • Salvo urgencia, la comunidad debe informar previamente al propietario y coordinar la actuación.
  • El vecino tiene derecho a que se reparen o indemnicen todos los daños derivados de la obra.

La comunidad no puede entrar por la fuerza. Aunque la ley obligue al propietario a colaborar, eso no significa que el presidente de la comunidad o los operarios puedan acceder libremente al inmueble.

Si el vecino se niega a abrir la puerta, la comunidad debe seguir un procedimiento legal. Habitualmente empieza con un requerimiento formal en el que se explica la necesidad de la obra y se solicita el acceso. Si el conflicto persiste, puede convocarse una junta de propietarios para autorizar acciones judiciales y, posteriormente, acudir a los tribunales para solicitar una resolución que obligue al acceso.

Solo en situaciones excepcionales de riesgo inminente, como una fuga grave de agua que esté provocando daños en otras viviendas o un peligro para la seguridad del edificio, pueden intervenir servicios de emergencia como bomberos o fuerzas policiales dentro del marco legal correspondiente.

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Los daños y perjuicios que se produzcan durante la intervención corren a cargo de la comunidad, que deben ser abonados por el seguro. Todo esto también afecta a los pisos alquilados.

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