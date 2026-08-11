Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dulcería ParrillaElías HerreroNazaret BenascoExplotación sexual de menores migrantesTiempo en CanariasUD Las PalmasIntento de homicidio en TeldeEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Expansión internacional

Bershka abre su primera tienda en Estados Unidos

Inditex elige uno de los centros comerciales más emblemáticos de Miami para materializar el desembarco de su segunda marca más importante en el país

La nueva tienda de Bershka en Miami

La nueva tienda de Bershka en Miami / Inditex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Clemente

Barcelona

Es uno de los ejemplos favoritos de Inditex cuando se mienta la posibilidad de que el coloso español de la moda haya llegado a su límite de crecimiento: el margen de expansión que tiene en cantidad de países del mundo, y, en concreto, en Estados Unidos, su segundo mercado más importante en función de la facturación. Esta expectativa de crecimiento en terreno norteamericano se acaba de materializar en el desembarco de Bershka en el país.

La marca con la que más ingresa el grupo después de Zara acaba de abrir su primera tienda física en uno de los centros comerciales "más emblemáticos y visitados" de Miami, el Aventura Mall, según difunde la compañía en un comunicado este martes. El movimiento lo anunció el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, en una de las presentaciones de resultados trimestrales del año pasado, cuando contó que la apertura respondía, en parte, a lo bien que había funcionado la venta 'online' de la marca al otro lado del Atlántico.

El establecimiento que convierte el plan en realidad es un espacio donde convivirán las colecciones Bershka, BSK y MAN, que se defiende de puertas para afuera con una fachada de unos 22 metros de longitud y que incorporará propuestas tecnológicas para fusionar experiencia física y 'online'. Por ejemplo, que un cliente pueda localizar productos dentro de la tienda con la 'app', consultar la disponibilidad de artículos o recoger un pedido en dos horas, además de las cajas de autopago.

"Bershka se ha consolidado como un referente global en moda accesible vinculada a las últimas tendencias y dirigida a una audiencia joven", resume Inditex en su comunicado. "Situada en la intersección entre el 'mainstream' y las subculturas emergentes, la marca conecta moda, música y cultura digital para inspirar a las nuevas generaciones a explorar y expresar su identidad", remata.

Noticias relacionadas

En total, esta marca que se pilota ahora desde Tordera, pero que tendrá su sede en Sant Adrià del Besòs cuando Inditex construya allí su campus catalán, cuenta con 850 tiendas abiertas en todo el mundo. Según el último balance anual, el de 2025, supera los 3.200 millones de euros de ingresos, un 12% más que en el ejercicio anterior. Es, además de una de las enseñas más importantes para el grupo, una de las que más crece: Oysho lo hizo un 15% y Stradivarius, un 12,7%.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
  2. San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
  3. Los tres signos con más suerte en la semana del eclipse, según Esperanza Gracia
  4. Nueva promoción de viviendas: Arucas da luz verde a 16 dúplex con solárium, terrazas y garajes con una inversión millonaria
  5. Retenciones en el acceso al túnel de Julio Luego y zonas aledañas por el cierre del viaducto del Guiniguada hacia el sur
  6. El Guiniguada vuelve a cerrar y el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria 'se muda' al túnel de Julio Luengo
  7. Una gran mancha marrón sorprende frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Ramírez está 'on fire': 'Vienen dos toros y la UD Las Palmas tendrá mejor defensa que el año pasado

Sorteo Euromillones del martes 11 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 11 de agosto de 2026

El PP de Gran Canaria conoce de primera mano las necesidades y demandas de La Aldea

El PP de Gran Canaria conoce de primera mano las necesidades y demandas de La Aldea

La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias

La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias

Kaiya Brown y su familia corrieron por la M6 para no perder su vuelo desde el aeropuerto de Birmingham a Lanzarote

El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos

El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos

Claves de la 'operación Jabany': ofrecían trabajo a menores de Canarias para someterlas a explotación sexual en el extranjero

Claves de la 'operación Jabany': ofrecían trabajo a menores de Canarias para someterlas a explotación sexual en el extranjero

Evita accidentes en la playa: comprueba la profundidad antes de lanzarte al agua

Arucas vuelve a mirar al océano con una nueva edición de ‘Arucas y el Mar’ del 9 al 27 de septiembre

Arucas vuelve a mirar al océano con una nueva edición de ‘Arucas y el Mar’ del 9 al 27 de septiembre
Tracking Pixel Contents