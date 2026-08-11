El Ibex 35 enfría su racha de récords con el petróleo al borde de los 90 dólares

El parqué madrileño enfría el tono alcista por tercera sesión consecutiva este martes tras el repunte del petróleo, que ahora roza los 90 dólares ante la inestabilidad geopolítica. El Ibex 35 se suma al tono ligeramente vendedor en el Viejo Continente este martes y abre plano con una caída del 0,01%, hasta aferrarse al terreno de los 20.170 puntos. El índice madrileño se mantiene en la zona de máximos a pesar de dos días de cautela tras pulverizar el hito de los 20.000 puntos la semana pasada.

Los inversores vuelven a alejar la posibilidad de una distensión entre Irán y Estados Unidos en Oriente Próximo y vuelven a acelerar las ventas de renta variable y acelerar las compras en el mercado petrolero.

El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, asciende ligeramente un 0,20% hasta volver a los 88 dólares por barril. En las últimas seis sesiones, el crudo anota una revalorización del 10%.

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Las alzas se producen después de que Irán impusiera condiciones sobre el uso del estrecho de Ormuz, entre ellas, pagos obligatorios por parte de EEUU para acceder a la arteria marítima.