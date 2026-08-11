Los hoteles canarios esquivan 'por ahora' la oleada de fraudes en las reservas

Las estafas vinculadas a las reservas hoteleras también alcanzan a Canarias. Los intentos de phishing forman parte del día a día de los hoteles, donde reciben de forma diaria correos fraudulentos y tentativas de estafas dirigidas a quebrantar sus sistemas y robar a sus clientes. El objetivo suele ser el mismo, suplantar al establecimiento o a una plataforma de reservas para conducir al usuario hasta una página falsa y hacerse con sus datos bancarios.

El vicepresidente segundo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Estany, asegura que los hoteles mantienen una vigilancia permanente frente a este tipo de amenazas y recurren también a empresas especializadas para reforzar sus sistemas. Pese a ello, explica que los correos de phishing "llegan todos los días" a las recepciones de los establecimientos, sobretodo a "complejos pequeños".

No se ha detectado ninguna fuga de datos importantes este año en ningún hotel de la provincia.

No obstante, Estany sostiene que no tiene constancia de ninguna fuga de datos importante en los hoteles asociados de la provincia de Las Palmas. "Yo no tengo noticias de que ningún hotel ahora de la provincia de Las Palmas haya tenido una fuga importante", señala. La situación, según explica, es diferente de algunos episodios registrados otros años, especialmente en establecimientos pequeños, donde pueden producirse reservas fraudulentas mediante sistemas menos protegidos.

El empresario apunta, además, que el objetivo de los ciberdelincuentes no siempre está directamente en el hotel. Las grandes plataformas de reservas concentran una cantidad de información mucho mayor, por lo que resultan especialmente atractivas para quienes buscan acceder a datos de usuarios. Una vez obtenida esa información, los clientes pueden recibir correos que suplantan a compañías como Booking o Expedia y que les invitan a acceder a un enlace para confirmar una reserva o realizar un pago.

El señuelo de las ofertas demasiado buenas

El presidente de Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, explica que este tipo de intentos aparecen especialmente cuando aumenta la demanda y los viajeros buscan alojamiento con poca antelación. "El verano, las Navidades o los periodos festivos son momentos especialmente propicios", afirma, ya que el usuario puede actuar con más prisa ante el temor de quedarse sin habitación.

Los estafadores replican las páginas de los establecimientos y modifican la dirección para robar los datos de los usuarios.

Una de las fórmulas más habituales consiste en replicar la página de un establecimiento y modificar ligeramente su dirección, por ejemplo, cambiando una letra del nombre del hotel. El aspecto, las fotografías e incluso la apariencia de la pasarela de pago pueden hacer que el usuario crea que está ante la web oficial.

"Desconfiar de lo ilógico" es, para Marichal, una de las principales medidas de prevención. El empresario advierte especialmente de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, porque la urgencia por encontrar un "chollo" puede llevar al cliente a introducir sus datos bancarios sin comprobar antes quién está detrás de la página.

Reserva fantasma

El problema no termina necesariamente cuando se completa el pago. En ocasiones, el turista llega al establecimiento convencido de que tiene una habitación reservada y descubre que nunca existió esa reserva. Una situación especialmente complicada cuando el viaje incluye también vuelos y el hotel se encuentra completo. "Se intenta dar la mejor solución posible", explica Marichal, aunque reconoce que en determinados casos es imposible porque "no hay ni siquiera plaza".

Por eso, ambos representantes del sector coinciden en una recomendación básica, no acceder a enlaces recibidos por correo electrónico o WhatsApp para gestionar una reserva. Estany aconseja entrar directamente en la página oficial de la plataforma utilizada, introducir las credenciales y comprobar allí la información. Si la reserva se hizo directamente con el hotel, la comprobación debe realizarse a través de sus canales oficiales.

Marichal añade que, ante cualquier duda, "el teléfono sigue siendo una herramienta útil para verificar una reserva". También recomienda comprobar que la web y la pasarela de pago son oficiales antes de introducir datos personales o bancarios.

El papel de la IA

La inteligencia artificial introduce, además, mayores facilidades a los estafadores, permitiéndoles desarrollar nuevas formas de engañar y robar a los usuarios. Sin embargo, tanto Marichal como Estany descartan que, por el momento, el desarrollo de esta tecnología esté directamente relacionado con un aumento de los fraudes en Canarias. Los hoteles han incrementado sus sistemas de protección y las pasarelas de pago son cada vez más seguras. Es por ello que la ciberseguridad avanza al mismo ritmo que la ciberdelincuencia. "Cada nuevo método utilizado por los ciberdelincuentes obliga a reforzar las defensas del sector", afirma Marichal y, así mismo, añade que "la ciberseguridad está, incluso, dos pasos por delante".

Aun así, el sector mantiene la cautela. Estany advierte de los riesgos que puede llegar a plantear el creciente protagonismo de la IA en la organización de los viajes. El turista recurre cada vez más a estas herramientas para diseñar sus vacaciones y recibir recomendaciones de destinos, alojamientos o páginas donde reservar. Si la información proporcionada es incorrecta, el usuario puede terminar dirigiéndose a un sitio que no es el oficial sin llegar a detectar el error.