Tener piscina dispara el precio de la vivienda: en Canarias puede marcar una diferencia de casi el 17%

La piscina hace tiempo que dejó de ser simplemente ese extra resultón que luce bien en las fotos de un anuncio inmobiliario. En plena escalada del precio de la vivienda, contar con una puede convertirse en un auténtico elemento diferencial y hacer que el precio suba con fuerza.

Los últimos datos de Fotocasa ponen cifras a esa realidad: una vivienda con piscina puede costar hasta un 30,1% más que otra que no la tenga, dependiendo de la ciudad. Y Canarias aparece en los puestos de cabeza.

Santa Cruz de Tenerife registra una diferencia del 16,9% entre las viviendas con piscina y las que no cuentan con ella, según los datos correspondientes a julio de 2026. Es el tercer porcentaje más elevado entre las capitales españolas analizadas, únicamente por detrás de Palencia, con un 30,1%, y Huelva, con un 18,5%.

Una mujer lee un libro en la piscina. / Shutterstock

El dato confirma algo que resulta bastante fácil de entender en las Islas: terraza, jardín y piscina forman un combo muy cotizado. Y cuando aparece en determinadas zonas de Tenerife o Gran Canaria, el precio puede subir unos cuantos escalones.

El clima de Canarias juega a favor

Canarias cuenta además con una ventaja que pocas comunidades pueden igualar: el clima. Aquí una piscina no es necesariamente un equipamiento pensado para tres meses de verano. En buena parte del Archipiélago puede utilizarse durante muchos más meses al año, especialmente en las zonas del sur de las islas.

Eso convierte los espacios exteriores en un argumento de peso a la hora de vender una vivienda. Eso sí, conviene no sacar la calculadora demasiado rápido. El 16,9% corresponde únicamente a Santa Cruz de Tenerife capital. No significa que cualquier vivienda con piscina en Canarias sea automáticamente un 16,9% más cara.

El precio depende de muchos factores: la zona, el tipo de vivienda, la superficie, las vistas, el estado del inmueble, la oferta existente o si la piscina es privada o comunitaria.

El propio análisis de Fotocasa apunta en esa dirección: el valor añadido de una piscina cambia según el mercado local, el clima, la demanda y la cantidad de viviendas que ya ofrecen este tipo de instalaciones.

Santa Cruz de Tenerife se sube al podio nacional

La capital tinerfeña destaca especialmente en la clasificación. Con ese 16,9% de diferencia, Santa Cruz de Tenerife ocupa el tercer puesto en España. Por delante se sitúan Palencia, con un 30,1%, y Huelva, con un 18,5%. Por detrás aparecen Murcia, con un 16,1%; Pontevedra, con un 14,3%; Zamora, con un 14,1%; y Girona, con un 12,9%.

Lo curioso es que la clasificación demuestra que no todo depende del calor. Si así fuera, las ciudades con temperaturas más altas ocuparían siempre los primeros puestos. También cuenta la escasez.

Santa Cruz no es precisamente una ciudad repleta de viviendas unifamiliares con grandes parcelas y piscina privada. Por eso, cuando aparece un inmueble con estas características, tiene más posibilidades de destacar frente al resto de la oferta. Y en el mercado inmobiliario, lo difícil de encontrar suele cotizar al alza.

La vivienda en Canarias ya parte de precios altos

La piscina, además, se suma a un mercado que ya viene bastante caliente. Según los datos de idealista, Canarias cerró junio de 2026 con un precio medio de 3.297 euros por metro cuadrado, un 7,4% más que un año antes. En la provincia de Las Palmas, el precio alcanzó los 3.099 euros por metro cuadrado, mientras que en Santa Cruz de Tenerife llegó a los 3.423 euros.

La situación también se nota con fuerza en Las Palmas de Gran Canaria, donde el precio medio de venta alcanzó en junio los 2.840 euros por metro cuadrado, tras subir un 14,8% en doce meses. Pero dentro de una misma ciudad las diferencias pueden ser enormes. En Puerto-Canteras, idealista situaba el precio en junio en 3.950 euros por metro cuadrado, frente a los 2.253 euros de Ciudad Alta o los 2.169 euros de Tafira. Y ahí está una de las claves: una piscina no funciona como un extra con tarifa fija.

Un chalet con piscina privada en Tafira juega en una liga distinta a un apartamento con piscina comunitaria en primera línea de Las Canteras. Del mismo modo, una villa del sur de Tenerife poco tiene que ver con un piso convencional de la capital. La piscina suma, sí. Pero siempre dentro del conjunto.

En el sur de Tenerife, la piscina gana todavía más peso

Si hay una zona donde piscina, terraza y vida al aire libre encajan casi de forma natural es el sur de Tenerife. Los precios dejan claro que se trata de uno de los mercados residenciales más exclusivos de Canarias. En junio de 2026, idealista situaba Costa Adeje en 5.265 euros por metro cuadrado, Playa de las Américas en 6.233 euros y Los Cristianos-Palm Mar en 4.519 euros. Eso no quiere decir que haya que añadir un 16,9% al precio de cualquier villa con piscina de estas zonas. Son estadísticas distintas y mezclarlas llevaría a conclusiones equivocadas.

Adeje / El día

Lo que sí muestran esos precios es la importancia que tienen los elementos ligados al estilo de vida exterior. Una terraza grande, una piscina privada, vistas al mar, jardín o privacidad pueden hacer que dos viviendas aparentemente similares acaben jugando en categorías muy diferentes.

En municipios como Adeje, Arona, Santiago del Teide o San Miguel de Abona, este tipo de características forman parte habitual de la oferta dirigida a compradores que buscan algo más que cuatro paredes.

La piscina comunitaria también suma puntos

No todo son villas con piscina infinita y vistas al Atlántico. Una parte importante del mercado corresponde a pisos ubicados en urbanizaciones con piscina comunitaria, jardines y otras zonas comunes. Y para muchos compradores también supone un plus importante.

Tener piscina en la comunidad permite disfrutar de ese espacio sin asumir el coste y el mantenimiento que implica una instalación privada. En promociones residenciales, además, suele ir acompañada de jardines, terrazas comunes o zonas de descanso.

Cuando dos pisos tienen una superficie, estado y ubicación similares, este tipo de extras puede inclinar la balanza. Especialmente en Canarias, donde las zonas exteriores se pueden disfrutar durante buena parte del año.

La piscina dispara el precio de la vivienda y en Canarias se nota / La Provincia

El dato tiene también una letra pequeña importante. Tener piscina no garantiza que una vivienda valga automáticamente un 16,9% más. Las diferencias entre ciudades son enormes. Según Fotocasa, mientras en Santa Cruz de Tenerife la brecha alcanza el 16,9%, en Madrid es del 6,6%, en Málaga ronda el 10% y en Valladolid apenas llega al 0,4%.

El comprador no paga únicamente por tener agua delante de casa. Importa si la piscina es privada o comunitaria, su tamaño, el mantenimiento, la privacidad, los gastos asociados y, sobre todo, qué tipo de inmueble la acompaña. Una piscina privada rodeada de jardín y con vistas puede convertirse en uno de los grandes argumentos de venta de una vivienda. Una instalación antigua, mal cuidada o con unos gastos comunitarios elevados puede provocar justo el efecto contrario.

Un argumento potente a la hora de vender

Para quien tenga una vivienda en Canarias y esté pensando en venderla, la piscina puede convertirse en un buen reclamo comercial. Los datos demuestran que el mercado está dispuesto a pagar más por determinados inmuebles que cuentan con ella, pero fijar el precio exige mirar mucho más allá de un porcentaje general.

La referencia real está en las viviendas comparables de la misma zona. Ubicación, metros cuadrados, terraza, jardín, garaje, vistas, privacidad, estado de conservación y piscina forman parte del mismo paquete. Y en Canarias ese paquete tiene una particularidad: el clima permite sacarle partido durante muchos más meses que en buena parte del país.

Vivienda hipoteca / Freepik

Al final, no se paga solo por darse un chapuzón. Se paga por espacio exterior, ocio, privacidad y una determinada forma de vivir la casa. En un mercado inmobiliario que ya se mueve en precios elevados, esos extras pueden acabar marcando una diferencia importante.

Así que la pregunta no es únicamente si una vivienda tiene piscina. La clave está en dónde está, cómo es y qué casa hay alrededor. Porque entre un piso con piscina comunitaria y una villa con jardín, terraza, piscina privada y vistas al Atlántico hay, nunca mejor dicho, todo un océano de diferencia.