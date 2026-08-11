La Seguridad Social lo confirma: miles de mutualistas podrán mejorar su jubilación con la nueva pasarela de cotizaciones

El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo para que miles de mutualistas puedan recuperar años de cotización y mejorar su futura pensión de jubilación. La medida, que impulsa la creación de una pasarela entre las mutualidades profesionales y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), permitirá a muchos profesionales sumar periodos cotizados para alcanzar el mínimo exigido para acceder a una pensión o incrementar la cuantía que percibirán al retirarse.

Entre los principales beneficiados se encuentran abogados, arquitectos, procuradores y otros colectivos integrados en las mutualidades profesionales. Este beneficio afectará a los trabajadores que cotizaron fuera de la Seguridad Social, que busca una vía para mejorar pensiones que son bastante inferiores a las del sistema público.

Miles de personas se beneficiarán de la medida de la Seguridad Social / Archivo

Su funcionamiento es simple. Se aplicará un sistema de conversión basado en el capital acumulado por cada profesional, lo que supone un cambio profundo respecto a las expectativas que muchos mutualistas habían mantenido durante años.

Un cálculo basado en el dinero aportado y no en los años trabajados

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que la equivalencia no será de un año por otro. La normativa prevé que el dinero acumulado en la mutualidad se transfiera a la Seguridad Social y se convierta en derechos de cotización mediante una fórmula.

Para ello se tendrá en cuenta el capital aportado durante la vida laboral y se aplicará un coeficiente de conversión del 0,77, diseñado para adaptar esas cantidades al coste que habría supuesto cotizar dentro del RETA. No se actualizarán algunas cantidades conforme al IPC antes de realizar el cálculo.

Entre las principales consecuencias previstas de esta medida destacan:

Posibilidad de trasladar el capital acumulado desde la mutualidad al sistema público.

desde la mutualidad al sistema público. Conversión de ese ahorro en años cotizados mediante una fórmula específica y no con una equivalencia directa.

mediante una fórmula específica y no con una equivalencia directa. Exención fiscal en el IRPF , de modo que el traspaso no genere tributación para el mutualista.

, de modo que el traspaso no genere tributación para el mutualista. Acceso también para jubilados y antiguos mutualistas , ampliando el número de potenciales beneficiarios.

, ampliando el número de potenciales beneficiarios. Plazo específico para solicitar la incorporación una vez se apruebe el reglamento de desarrollo.

El objetivo declarado es que muchos profesionales puedan mejorar unas prestaciones que, en algunos casos, apenas alcanzan entre 400 y 500 euros mensuales y aproximarlas a importes más elevados dentro del sistema público cuando cumplan los requisitos exigidos.

La creación de esta pasarela responde a un problema que se ha ido haciendo visible con la jubilación de numerosos profesionales. Durante años, las mutualidades alternativas permitieron realizar aportaciones inferiores a las que exigía el RETA, circunstancia que redujo notablemente el capital disponible para financiar las pensiones futuras.

Además, muchas de estas entidades evolucionaron hacia sistemas de capitalización individual, en los que la cuantía final depende directamente del dinero aportado y de su rentabilidad, sin los mecanismos redistributivos propios de la Seguridad Social.