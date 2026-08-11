Vueling lanza vuelos desde Canarias desde 23 euros para otoño e invierno

Vueling ha lanzado este martes una promoción para viajar desde Canarias durante el próximo otoño e invierno con billetes desde 23 euros por trayecto.

La oferta estará disponible para reservas realizadas hasta el 16 de agosto y se aplica a vuelos comprendidos entre octubre de 2026 y enero de 2027, una franja que incluye escapadas de otoño, puentes y parte de la temporada de invierno.

Los viajeros que salgan desde las Islas podrán encontrar opciones tanto dentro de España como hacia otros destinos europeos.

París, Bilbao o Sevilla entre las opciones

Entre los destinos incluidos en la campaña aparecen ciudades como París, Granada, Valencia, Bilbao, Barcelona y Sevilla.

La aerolínea plantea la promoción tanto para escapadas de fin de semana como para viajes más largos durante los meses de otoño e invierno.

Los precios parten desde 23 euros por trayecto, aunque la tarifa final dependerá de la ruta, la fecha elegida y la disponibilidad.

También existe la posibilidad de reservar algunos vuelos utilizando Avios, con opciones desde 3.850 Avios.

La oferta termina el 16 de agosto

Uno de los aspectos más importantes para quienes estén pensando en aprovechar la promoción es la fecha límite.

Las tarifas especiales podrán reservarse únicamente hasta el domingo 16 de agosto, mientras que los viajes deberán realizarse entre octubre de este año y enero de 2027.

La campaña llega, por tanto, en pleno verano, pero está dirigida a quienes quieran dejar cerradas con antelación sus escapadas para los próximos meses.

Más de 100 destinos en su red

Vueling conecta España con más de un centenar de destinos en Europa y el norte de África y mantiene una presencia relevante en las conexiones entre la Península y Canarias.

La compañía opera alrededor de 250 rutas anuales en 30 países y en 2025 transportó a cerca de 40 millones de pasajeros.

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Para los viajeros canarios, sin embargo, el dato más inmediato está en el calendario: cinco días para reservar vuelos desde 23 euros y viajar entre octubre y enero.