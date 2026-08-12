Las Palmas de Gran Canaria: el encanto de sus barrios eleva el precio de la vivienda por encima de la media nacional

Vivir en Las Palmas de Gran Canaria tiene tirón, esto no es una novedad hoy en día. La playa a dos pasos de casa, clima suave, vida de ciudad, restaurantes, comercio y barrios donde todavía es posible hacer vida en el mismo caminando, sin necesidad de utilizar transporte alguno. Un cóctel que suena de lujo, algo que el mercado inmobiliario está rentabilizando. Tanto que determinadas zonas de la capital grancanaria se han colocado en una categoría propia, especialmente cuando aparecen vistas al mar, grandes terrazas, casas históricas o viviendas en primera línea.

Los números acompañan esa sensación. Un informe de la plataforma inmobiliaria Idealista sitúa el precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria en 2.915 euros por metro cuadrado en julio de 2026, un 13,9% más que un año antes. En la zona Puerto-Canteras, uno de los grandes focos inmobiliarios de la ciudad, la cifra sube hasta 4.022 euros por metro cuadrado. Además, el portal Fotocasa, con metodología propia, muestra que para este agosto de 2026 el precio será de 2.651 euros por metro cuadrado para el conjunto de la capital y de 3.916 euros por metro cuadrado en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. Las cifras no son idénticas porque cada portal construye su índice de manera diferente, pero apuntan en la misma dirección: acercarse al mar, especialmente en el norte de la ciudad, se paga.

Un mercado inmobiliario donde el lujo ya tiene sitio propio

Hablar de vivienda de lujo en Las Palmas de Gran Canaria no significa únicamente pensar en mansiones escondidas tras un muro. Aquí el lujo se reparte de otra manera. Puede ser un ático frente a Las Canteras, una vivienda enorme en un edificio histórico de la calleTriana, una casa con jardín en Ciudad Jardín o un chalet con vistas desde La Minilla.

La Provincia

De hecho, a comienzos de 2026 Idealista recogía entre la oferta más cara de la capital propiedades que se movían entre los 2,4 y los 3,3 millones de euros, desde chalets en Ciudad Jardín y La Minilla hasta áticos y viviendas de primera línea en Las Canteras. Este es el escaparate más extremo del mercado, claro, pero sirve para entender hasta dónde puede llegar el ticket cuando ubicación, metros y exclusividad se juntan.

Para bajar al terreno de los barrios hay que hacer una precisión. El último ranking detallado publicado por Idealista con precios medios por zonas concretas corresponde a diciembre de 2025. Los informes más recientes de 2026 ofrecen datos actualizados por distritos. Además, la inmobiliaria modificó su metodología a partir de julio de 2026. Por eso, no tiene sentido mezclar todas las cifras como si pertenecieran exactamente a la misma fotografía del mercado.

Santa Catalina-Canteras: vivir junto a la playa tiene precio

En la parte más alta del ranking aparece Santa Catalina-Canteras, con un precio medio de 4.381 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025. Es una cifra que coloca a esta zona claramente por encima del promedio de la ciudad registrado entonces y que explica por qué encontrar determinados pisos cerca de la arena puede convertirse en una misión para bolsillos muy potentes.

Para entenderlo sin calculadora inmobiliaria: tomando únicamente esa media como referencia, una vivienda de 80 metros cuadrados equivaldría a unos 350.480 euros, mientras que una de 100 metros cuadrados rondaría los 438.100 euros. No significa que cualquier piso de ese tamaño tenga ese precio. Una primera línea reformada, con terraza y vistas despejadas puede irse bastante más arriba, mientras que una vivienda interior o pendiente de reforma puede jugar en otro rango.

El último dato de distrito refuerza la tendencia. Puerto-Canteras alcanzó los 4.022 euros por metro cuadrado en julio de 2026, con una subida interanual del 11,3%.

Guanarteme: el barrio que ya juega en primera

Si hace años Guanarteme podía parecer una alternativa a la zona más turística de Las Canteras, esa etiqueta se ha quedado bastante pequeña. El barrio aparece ya entre los territorios más caros de la ciudad. Debido a las reformas viarias en la zona, con mejor conectividad en el barrio. La aparición de nuevos inmuebles de varios pisos de altura, en sustitución de viviendas añejas.

El desglose de diciembre de 2025 situaba el precio medio en 3.825 euros por metro cuadrado. Aplicando esa referencia, 80 metros cuadrados supondrían unos 306.000 euros y 100 metros alcanzarían los 382.500 euros.

Su posición tiene lógica dentro del mapa actual de la ciudad: está pegado a Las Canteras, conectado con Mesa y López y metido de lleno en una zona que mezcla residencia, restauración, comercio y vida urbana. El resultado es un barrio donde cada metro disponible cuenta.

Triana y La Isleta: dos formas muy distintas de pagar ubicación

El podio cambia de paisaje cuando aparece Triana. Aquí el mar deja paso a edificios históricos, calles comerciales y viviendas de grandes dimensiones en algunos inmuebles singulares. El precio medio de referencia se situaba en 3.149 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025. Eso llevaría un piso tipo de 100 metros hasta unos 314.900 euros, antes de entrar en cuestiones como reforma, estado del edificio o características especiales.

José Carlos Guerra

Después aparece La Isleta, con 3.000 euros por metro cuadrado. Es decir, unos 240.000 euros para 80 metros cuadrados o aproximadamente 300.000 euros para 100 metros, siempre utilizando la media de zona como simple referencia. Su cercanía a la playa de Las Canteras lo hace un barrio con encanto suficiente para adquirir un inmueble en el mismo.

Son dos barrios completamente diferentes, pero comparten algo básico en el inmobiliario: la ubicación pesa. En uno manda el centro histórico y comercial; en el otro, la proximidad al Puerto y a Las Canteras.

Ciudad Jardín: exclusividad sin necesidad de primera línea

Hay barrios que venden vistas al océano y otros que juegan otra baza. Ciudad Jardín pertenece al segundo grupo. Su valor está muy relacionado con una tipología de vivienda menos habitual en una capital densa: casas de mayor tamaño, jardines, inmuebles singulares y un ambiente residencial distinto al de las zonas más comerciales.

El precio medio recogido para diciembre de 2025 era de 2.977 euros por metro cuadrado. Una vivienda de 100 metros tendría, siguiendo únicamente esa media, un valor orientativo de 297.700 euros. El problema de aplicar una simple multiplicación aquí es evidente: en Ciudad Jardín abundan inmuebles cuyas dimensiones, parcelas y características hacen que el precio final pueda escapar por completo de la vivienda tipo.

Una de las intervenciones hechas ya en el barrio de Las Alcaravaneras. / LP/DLP

No sorprende, por tanto, que el escaparate del mercado inmobiliario de lujo mantenga esta zona entre sus referencias. Idealista llegó a recoger a comienzos de 2026 un chalet independiente de unos 1.000 metros cuadrados anunciado por 3,3 millones de euros.

Siete Palmas, Alcaravaneras y Arenales tampoco se quedan atrás

El mapa caro de la capital no termina en la costa. Siete Palmas registraba 2.933 euros por metro cuadrado en el último desglose detallado, lo que llevaría una vivienda de 100 metros a una referencia cercana a 293.300 euros. Este barrio evoluciona a pasos agigantados. La aparición del Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y los centros comerciales lo convierte en una opción apetecible para los que quieran viviendas a buen precio y buena conectividad con el resto de la Isla y la capital.

Muy cerca aparece Alcaravaneras, con 2.905 euros por metro cuadrado. Aquí 100 metros supondrían unos 290.500 euros si se aplica directamente la media. La ubicación entre el centro urbano, la avenida Marítima y el frente costero mantiene a esta zona dentro del grupo de las más cotizadas. En los últimos años, el barrio ha crecido de manera exponencial. La cercanía con el mar, la playa de las Alcaravaneras es una opción más tranquila al bullicio de Las Canteras. Su cercanía al centro neurálgico de Mesa y López, lo hace atractivo para plantearse la compra de una casa en dicha zona.

Apenas un escalón por debajo se encuentra Arenales-Lugo-Avenida Marítima, con 2.874 euros por metro cuadrado, equivalente a aproximadamente 287.400 euros por una vivienda de 100 metros siguiendo ese mismo cálculo orientativo. Las viviendas de nueva construcción y la remodelación y mejora del frente cercano a la Avenida Marítima, hace que muchos esté en el punto de mira de futuros compradores.

Vegueta y Tafira: cuando el atractivo no depende solo del precio

Curiosamente, algunos nombres vinculados tradicionalmente a viviendas singulares no aparecen entre los primeros puestos si únicamente se observa el precio medio por metro cuadrado. Lo que no implica que mucha gente quiera comprar en la zona.

Ruta histórica en el barrio de Vegueta / Eros Santana

Vegueta, por ejemplo, estaba en 2.187 euros por metro cuadrado, mientras que Tafira se situaba en 2.044 euros por metro cuadrado. Sobre el papel, una vivienda de 100 metros supondría unos 218.700 euros en Vegueta y 204.400 euros en Tafira.

Eso no significa que no haya lujo. Especialmente en Tafira, donde el tipo de inmueble puede ser completamente diferente al de un piso convencional: chalets, parcelas y viviendas de grandes dimensiones hacen que mirar únicamente el metro cuadrado pueda contar solo una parte de la historia. El último informe de Idealista sitúa, además, al distrito de Tafira en 2.159 euros por metro cuadrado en julio de 2026, un 6,5% más que un año antes. La ubicación, además, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Tafira, hace que dicha área se vea como una inversión para muchas personas.

¿Cuánto hay que pagar para vivir en los barrios más caros?

La respuesta corta es que depende muchísimo de la calle, las vistas y el estado de la vivienda, pero el mapa deja pocas dudas. Si el objetivo es comprar en las zonas con mayor precio medio de Las Palmas de Gran Canaria, el presupuesto cambia de nivel en cuanto aparecen Las Canteras y Guanarteme.

El liderazgo de Puerto-Canteras también aparece en los datos más recientes. Idealista registró 4.022 euros por metro cuadrado en julio de 2026, frente a los 2.915 euros por metro cuadrado del conjunto de la ciudad. Fotocasa, aunque maneja cifras diferentes por su propia metodología, dibuja prácticamente el mismo mapa: Isleta-Puerto-Guanarteme es su distrito más caro, con 3.916 euros por metro cuadrado, frente a los 2.651 euros de media municipal que muestra su índice para agosto.

La conclusión es bastante terrenal: el lujo inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria ya no es una anécdota de cuatro propiedades espectaculares. Existe un grupo de barrios donde la combinación de playa, centralidad, servicios, patrimonio y escasez de determinadas viviendas ha empujado los precios hacia arriba. Y cuando se trata de primera línea, terrazas grandes, casas históricas o chalets con parcela, las medias dejan de ser el techo para convertirse, muchas veces, simplemente en el punto de partida.