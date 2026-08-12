Mapa de los precios más bajos de la gasolina y el gasoil este miércoles 12 de agosto en Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 12 de agosto, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,379€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya, Carretera General del Norte km 13, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 12 de agosto, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,244€ el litro. La otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, a 1,245€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Moya, en la estación H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde el diésel está a 1,379€ el litro. La segunda mejor opción está en Gáldar, a 1,379€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Yaiza, en la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, a 1,499€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,499€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,397€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,397€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,437€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,437€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,468€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 12 de agosto, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,305€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,389€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 1,425€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, miércoles 12 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,425€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, miércoles 12 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,429€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/08/2026 8:12:19]