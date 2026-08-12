Proexca impulsa en tres años más de 200 empresas en Canarias

Un total de 219 empresas implantadas en Canarias en los últimos tres años de la mano de Proexca. La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias hizo un balance de la gestión de la empresa pública Proexca, en el periodo comprendido entre enero de 2023 y mayo de este año.

A lo largo de este intervalo en el que Proexca generó 1.098 contactos empresariales en acciones de promoción económica internacional, prestando apoyo a 653 empresas canarias en sus procesos de salida al exterior y contribuyó a la materialización de 219 implantaciones empresariales reales en Canarias.

A estas cifras se suman 559 oportunidades potenciales de inversión que continúan en distintas fases de desarrollo, el 24% de las cuales manifiestan interés por implantarse en Canarias, sin priorizar una isla concreta. Entre las ya materializadas en los últimos tres años, 97 se han producido en Gran Canaria, 73 en Tenerife, 25 en Lanzarote y 15 en Fuerteventura.

La estrategia de Proexca está orientada en atraer inversión productiva, favorecer la expansión internacional del tejido empresarial canario y generar nuevas oportunidades económicas para el Archipiélago.