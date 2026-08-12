Este verano Canarias se disfruta isla a isla con Fred. Olsen Express

Las vacaciones perfectas no siempre exigen cruzar fronteras. A veces basta con embarcar, meter el vehículo a bordo y poner rumbo a otra isla para descubrir, o redescubrir, paisajes, playas y pueblos que siguen sorprendiendo a pocos kilómetros de casa. Fred. Olsen Express convierte el archipiélago en un destino conectado, con rutas desde Gran Canaria que facilitan escapadas a Tenerife y a Fuerteventura, además de su conexión rápida entre Lanzarote y Fuerteventura.

Desde Agaete, la ruta hacia Santa Cruz de Tenerife permite llegar a la isla en apenas 80 minutos. Es una alternativa cómoda para organizar una escapada de fin de semana, recorrer el paisaje tinerfeño, disfrutar de su oferta cultural o planear unos días entre costa, naturaleza y gastronomía. La conexión entre Gran Canaria y Tenerife mantiene una alta frecuencia, con hasta 16 viajes diarios, 8 desde cada isla, lo que ofrece al viajero la libertad para elegir el horario que mejor encaje con cada plan.

Fuerteventura propone otro ritmo. La ruta entre Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable dura dos horas y abre la puerta a la isla de playas extensas, paisajes volcánicos y planes al aire libre. Durante el verano, hasta mediados de septiembre, Fred. Olsen Express refuerza esta conexión con cuatro viajes diarios desde cada puerto, equivalentes a ocho trayectos al día entre ambas islas.

Esta es la mejor opción de viaje para moverte con comodidad y con tu propio vehículo y permite convertir cada llegada en el inicio de una ruta que se adapta a ti. El barco facilita llevar todo el equipaje necesario, tablas, bicicletas o material deportivo para aprovechar la costa y el interior de cada isla. También resulta una opción práctica para quienes viajan con caravana o furgoneta camperizada y quieren disfrutar de unas vacaciones itinerantes, con la libertad de dormir cerca del mar, descubrir rincones menos transitados y cambiar de paisaje sin renunciar a las comodidades de casa.

A bordo, los fast ferries de Fred. Olsen Express cuentan con espacios pensados para descansar, disfrutar de las vistas o compartir el viaje en familia. La oferta incluye zona de juegos para los más pequeños, wifi de alta velocidad, televisión en directo, sistema OnBoard Club con contenidos multimedia y juegos de mesa, mientras que las cafeterías acercan sabores del archipiélago mediante productos de obradores locales y acuerdos con entidades vinculadas al sector primario canario.

La posibilidad de viajar con mascotas completa una propuesta diseñada para que nadie se quede en tierra. Así, familias, grupos de amigos y viajeros que buscan una escapada diferente pueden desplazarse con mayor comodidad y sin renunciar a lo que necesitan durante sus vacaciones.

Para quienes quieran ampliar la ruta, la conexión entre Corralejo y Playa Blanca une Fuerteventura y Lanzarote en solo 25 minutos. Es una opción ideal para una excursión de ida y vuelta en el día o para enlazar dos islas con personalidades muy distintas: las dunas y playas majoreras, por un lado; los paisajes volcánicos y la luz de Lanzarote, por otro. Con hasta 26 trayectos diarios, Fred. Olsen Express hace que el trayecto en barco sea una parte más de las vacaciones.