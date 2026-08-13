Digi eleva sus pérdidas a 14,5 millones, pero aumenta su Ebitda en un semestre marcado por su debut en bolsa

La cara y la cruz de Digi en un semestre marcado por su debut en bolsa. La filial española del operador rumano de telecomunicaciones Digi cerró el primer semestre con unas pérdidas de 14,5 millones de euros, frente al resultado negativo de un millón registrado un año antes. La compañía comunicó este jueves sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en las que refleja unos ingresos de 515 millones de euros entre enero y junio, un 15,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento de la facturación estuvo impulsado principalmente por la captación de clientes, con 558.000 altas netas en servicios móviles. Sin embargo, el resultado operativo se redujo hasta los 6,3 millones de euros, casi una cuarta parte del obtenido un año antes, debido principalmente al deterioro de activos no corrientes y al incremento de los gastos operativos.

En paralelo, Digi continúa ganando peso en el mercado español de banda ancha fija. La compañía elevó su cuota desde el 11,7% del primer semestre de 2025 hasta el 14,5% a cierre de junio de este año.

Durante los seis primeros meses del ejercicio, el grupo, que debutó en Bolsa el pasado 16 de julio, mantuvo el ritmo de inversiones destinado al despliegue de su propia infraestructura de fibra y a la ampliación de su red móvil. La compañía ofrece servicios de telefonía móvil, banda ancha, telefonía fija y televisión.

Todas las líneas de negocio elevaron sus ingresos. La facturación procedente de los servicios móviles aumentó un 8,3%, hasta los 283,5 millones de euros, mientras que los servicios de banda ancha fija crecieron un 21,4%, hasta 209,7 millones. También avanzaron los ingresos de telefonía fija, que alcanzaron los 8,03 millones, y los de televisión de pago, con 7,47 millones.

Solo entre abril y junio, Digi ingresó 262,8 millones de euros, un 15,1% más que en el segundo trimestre de 2025. La empresa atribuye este avance al incremento de los servicios móviles y de internet y datos fijos, favorecidos especialmente por su política de precios.

Más de 900.000 portabilidades

Digi destinó 205 millones de euros a inversiones durante el semestre, un 36% más que un año antes. La mayor parte de este esfuerzo se concentró en el despliegue de su red de fibra óptica de alta capacidad y en la expansión de su infraestructura móvil.

La compañía mantiene como objetivo llevar su fibra Smart a 21 millones de hogares antes de 2030, mientras que su red móvil está diseñada para alcanzar las 10.000 antenas en 2033.

El consejero delegado de Digi España, Marius Varzar, ha defendido que el crecimiento de la compañía seguirá apoyándose en la inversión en redes y en el aumento de su base de clientes de fibra Smart. En este sentido, el operador registró más de 910.700 portabilidades entre enero y junio, un 15% más que en el mismo periodo de 2025 y prácticamente el mismo volumen que acumuló durante todo el pasado ejercicio.