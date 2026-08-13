La ley protege tu alquiler: un contrato de un año podría durar hasta cinco

Firmar un contrato de alquiler por un año no significa, de forma automática, tener que hacer las maletas doce meses después. Cuando se trata de una vivienda habitual, la ley permite que ese contrato vaya prorrogándose año tras año hasta alcanzar una duración mínima de cinco años.

La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Su artículo 9 establece que, si el contrato se firma por menos de cinco años, el inquilino puede beneficiarse de prórrogas obligatorias hasta llegar a ese plazo. Y si quien alquila la vivienda es una empresa o cualquier otra persona jurídica, la protección se amplía hasta los siete años.

Un contrato de un año puede acabar durando cinco

La situación es más habitual de lo que parece. Un propietario firma con un inquilino un contrato por doce meses y, cuando se acerca la fecha de vencimiento, surge la gran duda: ¿toca abandonar la vivienda? No siempre. Si el alquiler corresponde a una vivienda habitual y se cumplen los requisitos de la LAU, el contrato puede prorrogarse año a año hasta alcanzar los cinco años. Es el inquilino quien puede decidir que no quiere continuar, pero el casero no puede poner fin al alquiler simplemente porque en el contrato inicial apareciera una duración de doce meses.

Archivo - Cartel de alquiler. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Eso sí, si el arrendatario quiere marcharse al finalizar el contrato o una de sus prórrogas, debe avisar al propietario con al menos 30 días de antelación. En otras palabras, una cosa es la duración que aparece escrita en el contrato y otra el tiempo durante el que ese alquiler puede mantenerse gracias a las prórrogas previstas por la legislación.

El propietario no puede poner fin al alquiler porque sí

La protección del inquilino tiene límites. La propia LAU contempla algunas situaciones en las que el propietario puede recuperar la vivienda antes de alcanzar esos cinco años. Una de ellas aparece cuando el arrendador es una persona física y necesita la casa para convertirla en su vivienda permanente o destinarla a determinados familiares.

No vale con comunicarlo de un día para otro. Esa posibilidad debe haberse recogido de forma fehaciente en el contrato y el propietario tiene que avisar al inquilino con al menos dos meses de antelación a la fecha en la que vaya a necesitar la vivienda.

Además, la ley también regula qué ocurre si, después de recuperar el inmueble por ese motivo, el propietario o los familiares indicados finalmente no lo ocupan. En determinadas circunstancias, el antiguo inquilino puede reclamar volver a la vivienda o solicitar una indemnización.

Cinco años si el casero es particular y siete si es una empresa

Otro detalle fundamental es saber quién aparece como arrendador. Cuando el propietario es una persona física, el contrato puede alcanzar mediante las correspondientes prórrogas una duración mínima de cinco años. Cuando el dueño es una persona jurídica, como una empresa, ese periodo aumenta hasta los siete años.

Así, una empresa tampoco puede firmar un alquiler de doce meses y utilizar esa duración inicial para obligar automáticamente al inquilino a marcharse al cumplir el primer año si este quiere continuar y se cumplen las condiciones previstas legalmente.

La configuración actual de estos plazos procede del Real Decreto-ley 7/2019, que elevó la duración mínima protegida de tres a cinco años para propietarios particulares y de cinco a siete cuando el arrendador es una persona jurídica.

¿Qué ocurre después de los cinco años?

Llegar al quinto aniversario del contrato tampoco significa que el alquiler tenga que terminar. Una vez transcurrido este tiempo, si ninguna de las partes comunica su intención de finalizar el contrato dentro de los plazos establecidos, puede comenzar una nueva etapa de prórrogas anuales de hasta tres años más.

En este punto cambian los tiempos de aviso. El propietario debe comunicar que no quiere renovar con una antelación mínima de cuatro meses, mientras que el inquilino debe hacerlo con al menos dos meses. Para evitar la renovación de una de las anualidades posteriores, el arrendatario puede comunicarlo con un mes de antelación a la finalización de esa anualidad.

Así que aquel contrato que comenzó siendo de un solo año puede acabar durando bastante más de lo que parecía al estampar la firma.

Hay casos con protección adicional

La normativa de vivienda incorpora además algunas situaciones especiales que pueden alargar todavía más determinados alquileres. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, introdujo diferentes posibilidades de prórroga extraordinaria una vez agotados los periodos ordinarios.

En determinados contratos de vivienda habitual, un inquilino puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año cuando acredite una situación de vulnerabilidad social y económica en los términos previstos por la legislación. Cuando el propietario es un gran tenedor, esa solicitud debe aceptarse en los supuestos establecidos legalmente, salvo las excepciones contempladas en la norma.

También existe una regulación específica para las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado. En esos casos pueden solicitarse determinadas prórrogas extraordinarias por anualidades, hasta alcanzar un máximo de tres años, siempre que se den las condiciones previstas.

Qué mirar antes de entregar las llaves

Antes de asumir que toca abandonar el piso porque se acerca la fecha que aparece en el contrato, merece la pena revisar varios detalles. El primero es comprobar si se trata realmente de un alquiler de vivienda habitual, ya que no todos los tipos de arrendamiento siguen exactamente las mismas reglas.

También hay que fijarse en la fecha de firma, la duración inicial del contrato, quién figura como propietario y si aparece alguna cláusula relacionada con la necesidad del arrendador de recuperar la vivienda. Porque un contrato firmado en principio por un año puede entrar después en una prórroga anual si el inquilino quiere continuar y se cumplen los requisitos legales.

La norma cobra especial importancia en un momento en el que encontrar una vivienda puede convertirse en una carrera de obstáculos y en el que cada renovación genera incertidumbre para muchos hogares.

Lucía Feijoo Viera

La duración de un contrato de alquiler no depende únicamente del número de meses o años que aparezcan escritos en la primera página. La LAU establece una serie de mínimos para los arrendamientos de vivienda habitual que limitan la posibilidad de poner fin al alquiler antes de determinados plazos.

La idea fundamental es sencilla: firmar un alquiler por menos de cinco años no significa que el inquilino tenga que marcharse antes de cumplir esos cinco años. En Canarias, igual que en el resto de España, estas normas estatales marcan el marco general de los contratos de vivienda habitual. Así que antes de empezar a empaquetar cajas porque aquel contrato de doce meses llega a su fecha final, conviene revisar bien qué régimen se aplica.

Porque, en materia de alquiler, que el contrato diga que ha llegado a su fin no siempre significa que sea el momento de entregar las llaves.