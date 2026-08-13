¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves 13 de agosto?

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,389€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,389€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

Hoy jueves 13 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,244€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en el municipio de Moya a 1,399€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en Santa María de Guía de Gran Canaria a 1,399€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, a la gasolinera ESTACION PLAYA BLANCA, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,499€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,417€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,417€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy jueves 13 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,377€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,377€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,389€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 13 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,325€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,468€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,424€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,425€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,244€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 13 de agosto está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,425€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación DISA JINAMAR a 1,425€ el litro de Gasóleo A en Avenida Santa Rita de Casia.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,399€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/08/2026 8:09:30]