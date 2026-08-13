Las rebajas contienen los precios en Canarias en el mes de julio

Las rebajas de verano sostuvieron la inflación durante el mes de julio en las Islas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja una absoluta planicie, alimentada por una caída del 13,7% en el grupo Vestido y Calzado, apuntalado por otra del 1,8% registrada en el grupo especial de carburantes y combustibles.

El comportamiento del coste de los derivados del petróleo mostró una absoluta divergencia con la media del Estado, que se anotó un crecimiento del 5,6%. No obstante, echando la vista atrás un año se constata un peor comportamiento en el Archipiélago. Los hidrocarburos crecen un 19,9% en tasa interanual en las Islas y del 11% en toda España.

Tres décimas más en España

Sin abandonar ese horizonte, los precios son ahora en la comunidad autónoma un 3,4% más caros que en julio de 2025, un avance que es dos décimas menor al de la inflación del país, que sumó un 0,3% en el séptimo mes del año. El abaratamiento propiciado por las rebajas en ropa y calzado (-10,2%) fue de menor intensidad que el alcanzado en Canarias.

La inflación interanual se sitúa, tanto en el caso de las Islas como en el de España, muy por encima del 2% que la ortodoxia económica considera sano. Con este contexto, el Banco Central Europeo (BCE), que dejó pasar la ocasión en su última reunión, decretará una subida de tipos a la vuelta de las vacaciones, lo que, vía hipotecas, afectará aún más al bolsillo de un nutrido grupo de población.

La evolución de los precios abre la puerta a una subida de tipos por parte del BCE a la vuelta de las vacaciones

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) advierte de que el avance de los precios superan ya incluso "las previsiones para el conjunto del año" y eso abre la puerta a la toma de "decisiones sobre política monetaria".

El problema brasileño

En la misma línea se manifestó CEOE-Tenerife, cuyo presidente, Pedro Alfonso, ha advertido de dos nuevas amenazas que no permiten ser optimistas. La primera de ellas es la caída del 50% de la oferta de carne de vacuno y pollo a partir del 3 de septiembre que padecerá el mercado canario tras la pérdida de un productor como Brasil.

El excesivo uso de antibióticos en los procesos de producción de sus granjas ha motivado su expulsión por parte de las autoridades europeas hasta que pueda cumplir las exigencias sanitarias comunes a todos los productores de la UE. Esto "elevará los precios de la alimentación y la hostelería" ha explicado Alfonso, según Europa Press.

Reforma de envases

La otra cuestión aludida por el dirigente empresarial es el incremento de "costes derivado de la reforma de la UE sobre envases". La patronal tinerfeña advierte de que el cambio en la normativa obliga a las empresas a realizar inversiones "millonarias" para adaptarse.

Si se suma la retirada progresiva de las ayudas públicas para paliar los efectos de la Guerra de Irán, CEOE-Tenerife llega a descontar un aumento de la presión inflacionaria de 85 centésimas en los próximos meses, lo que impactaría tanto en la productividad como en el poder adquisitivo.

El consumo, en riesgo

Al respecto, el vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT-Canarias, Héctor Fajardo, advirtió de que los salarios "no son capaces de compensar" el avance del IPC, lo que "afecta al poder adquisitivo de los trabajadores" e implanta el riesgo de una "ralentización del crecimiento económico".

En opinión del sindicalista, "toca subir salarios" y advirtió a los empresarios de que no hacerlo impacta de manera negativa en el consumo, lo que a la postre se trasladará a una reducción de la facturación de sus negocios.