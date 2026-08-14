Mercado laboral
Los afiliados extranjeros superan los 3,5 millones de cotizantes por primera vez en la historia
Los ocupados de otras nacionalidades suman 420.875 afiliados en un año y concentran el 46,3% del empleo creado desde la reforma laboral
Los afiliados extranjeros han superado por primera vez los 3,5 millones tras sumar 420.000 personas en el último año, según los últimos datos de la Seguridad Social. El total fue de 3.512.223 ocupados con una nacionalidad distinta a la española al finalizar el último mes, lo que implica un alza de 66.046 con respecto al mes anterior y 420.875 más que hace un año.
Con este dato, los trabajadores de otros países ahora son el 15,6% de todos los ocupados del tejido productivo del país, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos anuales, el número de trabajadores con otro pasaporte repunta un 13,6%.
Récord de 22,5 millones en julio
El impulso de las contrataciones durante la campaña turística ha contribuido a que el empleo alcance un nuevo máximo histórico en julio hasta alcanzar por primera vez los 22,5 millones de cotizantes. El ritmo de crecimiento de este mes deja el ritmo de crecimiento interanual del empleo en el 3%.
Otro factor que explican el repunte de trabajadores es el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que finalizó el pasado mes de junio y cuyo impacto en el mercado laboral empieza a dejar huella en las estadísticas.
El buen dato de julio no es un fenómeno aislado. Desde junio de 2022, España ha incorporado a más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros. Además, el 46,3% del empleo creado desde el inicio de la reforma laboral corresponde a personas extranjeras.
“La evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento”, destaca el ministerio que dirige Elma Saiz. La mano de obra procedente de terceros países no solo gana peso, sino que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del empleo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto
- Once detenidos en una operación contra el tráfico de droga en Castillo del Romeral
- Los camellos ‘Martín’ y 'Federico' se convierten en protagonistas del eclipse solar en Canarias
- Un hombre, muy grave tras ser apuñalado en el cuello en Gran Tarajal
- El ‘Pavarotti de Triana’ vuelve a conquistar Las Palmas de Gran Canaria este verano
- Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid
- Crónica de un secuestro en Guanarteme: retienen a un hombre en una nave y le obligan a pagar su liberación en criptomonedas
- Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante