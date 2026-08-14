Alquiler en España: la renta media desciende un 1,6% en julio tras años de subidas

El precio del alquiler en España ha dado un pequeño respiro en julio. La renta media ha bajado un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 14,14 euros por metro cuadrado al mes. Llevado al bolsillo, el dato significa que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.131 euros mensuales.

La bajada rompe con la escalada de precios que ha marcado el mercado durante los últimos años. Pero hay que revisar el dato con 'pinzas': esto no significa que encontrar piso sea ahora barato. Los precios siguen siendo elevados y las diferencias entre unas zonas y otras son enormes. No cuesta lo mismo buscar casa en Madrid, Canarias o Baleares que hacerlo en comunidades del interior.

El alquiler frena después de años de subidas

El dato de julio destaca porque llega después de meses de precios al alza. Según los últimos datos de Fotocasa correspondientes al segundo trimestre de 2026, el alquiler cerró junio con un precio medio de 14,79 euros por metro cuadrado, un 2,9% más que un año antes. El incremento respecto al trimestre anterior fue de solo un 0,1%, el menor registrado para ese periodo desde 2007.

El descenso de julio apunta a una¿posible moderación del mercado? Aún es pronto para saber si se trata del comienzo de una bajada más prolongada o algo puntual. Para quien busca piso, que los precios dejen de crecer al ritmo de los últimos años ya supone un cambio. Otra cosa es que las rentas sean asumibles: pagar más de 1.100 euros mensuales continúa siendo un esfuerzo importante para muchos hogares.

¿Cuánto cuesta alquilar un piso de 50, 60 u 80 metros?

Con una media nacional de 14,14 euros por metro cuadrado, las cuentas son fáciles. Un piso de 50 metros tendría un alquiler aproximado de 707 euros al mes. Uno de 60 metros rondaría los 848 euros, mientras que una vivienda de 70 metros se acercaría a los 990 euros mensuales. Para un piso de 80 metros cuadrados, la renta media asciende a unos 1.131 euros al mes.

Son cálculos orientativos. El precio real cambia mucho dependiendo de la ciudad, el barrio, el estado de la vivienda, el número de habitaciones o extras como terraza o garaje. Y ahí aparece una de las claves del mercado: la media española esconde realidades muy distintas.

Madrid, Baleares y Canarias, entre las zonas más caras

Los datos de Fotocasa del segundo trimestre muestran las grandes diferencias que existen entre comunidades. Madrid estaba a la cabeza con 21,95 euros por metro cuadrado al mes. Por detrás aparecían Baleares, con 19,22 euros; Cataluña, con 18,03; País Vasco, con 17,07; y Canarias, con 16,22 euros.

En el otro extremo, Extremadura, con 7,76 euros por metro cuadrado; Castilla-La Mancha, con 9,19; La Rioja, con 10,26; Castilla y León, con 10,37; y Galicia, con 10,66 euros.

La distancia entre ambas puntas es grande. Si se toma como referencia un piso de 80 metros, el alquiler medio en Canarias rondaba en junio los 1.298 euros mensuales, frente a los 620,80 euros de Extremadura o los 735,20 euros de Castilla-La Mancha.

En otras palabras, hablar de una bajada del alquiler en España no significa que los precios estén cayendo de la misma forma en todos los territorios.

Canarias sigue por encima de la media española

La situación en Canarias continúa siendo muy complicada para quienes buscan vivienda. Durante el segundo trimestre de 2026, el Archipiélago registró un precio medio de 16,22 euros por metro cuadrado al mes, según Fotocasa. Una vivienda de 80 metros se situaría así en torno a los 1.297,60 euros mensuales. Además, Canarias registró una subida trimestral del 2,1%, mientras que en el conjunto de España el mercado prácticamente se mantuvo plano.

Por provincias, Fotocasa situaba el alquiler medio en 16,17 euros por metro cuadrado en Santa Cruz de Tenerife y en 16,42 euros en Las Palmas. Eso dejaría un piso de 80 metros en unos 1.293 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife y alrededor de 1.313 euros en la provincia de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria sigue al alza

La evolución de Las Palmas de Gran Canaria muestra todavía mejor por qué el dato nacional no se puede trasladar directamente a las Islas. Los datos de julio de idealista sitúan el alquiler medio en la capital grancanaria en 14,9 euros por metro cuadrado, con una subida del 7,1% interanual.

Por su parte, Fotocasa situaba durante el segundo trimestre el precio en la ciudad en 15,87 euros por metro cuadrado. Para una vivienda de 80 metros, serían unos 1.269,60 euros mensuales. Telde aparecía con un precio medio de 16,06 euros por metro cuadrado.

GENTE VIENDO EL ESCAPARATE DE UNA INMOBILIARIA. / MARTA G. BREA / FDV

La fotografía es clara: mientras el conjunto de España registra una caída interanual del 1,6% en julio, Canarias continúa registrando precios elevados. Madrid y Barcelona siguen estando entre los mercados más caros. En el segundo trimestre, Madrid alcanzaba los 21,95 euros por metro cuadrado, mientras que Barcelona se situaba en los 19,46 euros por metro cuadrado. Las grandes ciudades y en zonas con una fuerte demanda es donde encontrar una vivienda a un precio asumible continúa siendo muy complicado. Porque no solo importa si el alquiler sube o baja. También importa desde qué precio parte.

Una pequeña bajada puede quedar en nada para una familia que ya dedica una parte importante de sus ingresos a pagar la casa.

¿Estamos ante el principio de una bajada?

Esa es la gran incógnita. Los datos del segundo trimestre ya apuntaban a una pérdida de fuerza en las subidas. Los portales inmobiliarios señalaban que el incremento trimestral del 0,1% registrado en junio era el más bajo para ese periodo desde 2007. Además, el índice predictivo de alquiler de DataVenues, elaborado por Fotocasa, apuntaba en julio a una evolución a la baja durante el tercer trimestre en las capitales de provincia.

La previsión contemplaba descensos trimestrales en 32 capitales, frente a 17 donde los precios subirían y dos donde se mantendrían. Son señales de moderación, pero todavía no permiten hablar de un desplome generalizado del alquiler.

Vídeo: Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO / Foto: Jordi Otix

Sin embargo, para los inquilinos, una caída del precio es una noticia positiva después de años de subidas. Pero la realidad que se encuentran quienes buscan vivienda sigue siendo complicada. El precio medio nacional continúa en 1.131 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados. Además, nadie alquila una vivienda a la “media de España”. Cada persona se enfrenta a los precios de su ciudad, su barrio y las viviendas disponibles en ese momento.

Por todo esto, el dato de julio se puede leer como una señal de enfriamiento, pero no como el final de los problemas del mercado del alquiler. España registra una primera bajada después de años de tensión, mientras territorios como Canarias continúan por encima de la media nacional. Ahora queda por ver si este descenso se mantiene durante los próximos meses o si julio acaba siendo simplemente un pequeño respiro.