La Unión Europea cambia las normas: las nuevas construcciones de Canarias deberán ser de cero emisiones a partir de 2030 y tendrán que cumplir este certificado

Las nuevas construcciones de viviendas deberán cumplir con las normativas de la Unión Europea en materia de eficiencia energética. Así lo ha señalado Bruselas, que exigirá a España que los inmuebles que se edifiquen a partir de ahora se ajusten a criterios más estrictos para reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo más sostenible. Para ello, se impulsarán medidas dirigidas tanto a propietarios como a constructores, con el objetivo de facilitar la adaptación a estas nuevas exigencias.

La Directiva (UE) 2024/1275 lo deja muy claro, y establece las normas de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos de la Unión. Esta es a una de las mayores reformas energéticas de las últimas décadas para el sector de la vivienda. Su objetivo es reducir el consumo energético de los edificios, disminuir las emisiones contaminantes y lograr que todo el parque inmobiliario europeo alcance la neutralidad climática antes de 2050. El texto apuesta por una transición gradual basada en incentivos, ayudas y planes nacionales de rehabilitación.

Los Estados ya han terminado el plazo para incorporar la directiva a su legislación nacional. En el caso de España, esto implicará modificaciones en distintas normas técnicas relacionadas con la construcción, la climatización y la eficiencia energética de los edificios. A partir de este momento comenzará una implantación progresiva que se extenderá durante las próximas décadas.

Los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones

Uno de los cambios más relevantes afecta a las viviendas que se construyan en los próximos años. La directiva introduce el concepto de Edificio de Cero Emisiones (ZEB), un estándar más exigente que el actual de consumo energético casi nulo. Desde 2030, todas las nuevas construcciones residenciales y privadas deberán cumplir este requisito. Esto supone que los inmuebles deberán tener una demanda energética muy reducida, eliminar las emisiones directas procedentes de combustibles fósiles y cubrir buena parte de sus necesidades mediante fuentes renovables. Además, los proyectos tendrán que estar preparados para albergar instalaciones solares cuando resulte técnica y económicamente viable.

El fin de las calderas de gas

La calefacción será otro de los grandes focos de transformación. La normativa europea ya impedirá que se den subvenciones para instalar calderas independientes de gas, gasóleo u otros combustibles fósiles. A partir de ahora, las ayudas públicas serán para tecnologías como la aerotermia, las bombas de calor o la energía solar térmica.

Las calderas de gas tenderán a desaparecer / EP

La meta fijada por Bruselas es 2040, fecha en la que se pretende que desaparezcan completamente las calderas alimentadas por combustibles fósiles en los edificios europeos. Esto no significa que los propietarios deban sustituir inmediatamente sus sistemas actuales, pero sí anticipa una transición progresiva hacia soluciones electrificadas y más eficientes.

Qué ocurrirá con las viviendas ya construidas

La directiva distingue claramente entre obra nueva y parque residencial existente. Los propietarios de viviendas antiguas no estarán obligados a acometer reformas inmediatas ni se prevén sanciones automáticas por tener una mala calificación energética. En lugar de imponer obligaciones individuales, la Unión Europea exige a cada país que reduzca el consumo medio de energía de todas sus viviendas.

En el caso de España, el objetivo es lograr una reducción del 16% del consumo energético residencial antes de 2030 y de entre el 20% y el 22% antes de 2035. Más de la mitad de ese ahorro deberá proceder de la rehabilitación de los edificios menos eficientes, especialmente aquellos que actualmente presentan certificaciones energéticas bajas.

Otro de los puntos que afectará directamente a propietarios y compradores será la reforma de los certificados energéticos. La Unión Europea pretende unificar el sistema mediante una escala común de calificación que irá desde la letra A hasta la G.

Así serán las nuevas etiquetas de calificación energética / Unión Europea

La principal novedad es que la categoría A quedará reservada exclusivamente para los edificios de cero emisiones. Esto podría provocar que algunos inmuebles que actualmente cuentan con buenas calificaciones vean modificada su posición dentro de la nueva escala europea. Además, se incorporará el denominado "pasaporte de renovación", un documento que ofrecerá una hoja de ruta personalizada para mejorar progresivamente la eficiencia energética de cada vivienda.

Las reformas que más ayudas reciben

La estrategia europea se apoya en incentivos económicos para impulsar las mejoras energéticas. Entre las actuaciones más favorecidas destacan las rehabilitaciones integrales de edificios, sobre todo las que incluyen aislamiento de fachadas y cubiertas.

Tramos de las ayudas del Plan de Rehabilitación Energética en Canarias / La Provincia / ICAVI

Estas intervenciones pueden acceder a ayudas que cubren hasta el 60% de la inversión y en algunos casos de vulnerabilidad económica, alcanzan incluso el coste total de la actuación. También continúan recibiendo importantes incentivos las instalaciones de aerotermia y placas solares, así como la sustitución de ventanas por modelos de alta eficiencia energética.

La hoja de ruta europea establece varios objetivos clave:

2026: deberán estar adaptadas las normativas nacionales.

deberán estar adaptadas las normativas nacionales. 2028: todos los edificios públicos de nueva construcción tendrán que ser de cero emisiones.

todos los edificios públicos de nueva construcción tendrán que ser de cero emisiones. 2030: la exigencia se extenderá a toda la obra nueva.

la exigencia se extenderá a toda la obra nueva. 2040: desaparición de las calderas de combustibles fósiles

desaparición de las calderas de combustibles fósiles 2050: la totalidad del parque inmobiliario europeo deberá haber alcanzado la neutralidad climática.

Los propietarios pueden aprovechar los incentivos fiscales para adaptar cuanto antes las viviendas a las nuevas exigencias de la Unión Europea.