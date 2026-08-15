Encuentra la gasolina y el diésel más económicos en Las Palmas este sábado 15 de agosto

Hoy sábado 15 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,389€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,389€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya en Carretera General del Norte km 13 tiene un precio de 1,399€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,244€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA de Yaiza tiene el carburante Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34. En Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, la estación de servicio COMBUSTIBLES CANARIOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,417€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,417€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 15 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,377€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,377€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,499€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,389€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,325€.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,424€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,425€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,399€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este sábado 15 de agosto está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,425€ el litro de diésel en Autopista GC-1 km 8. La segunda opción más barata es la estación DISA BOCABARRANCO a 1,425€ el litro de Gasóleo A en Calle Alegría 35.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/08/2026 8:00:22]