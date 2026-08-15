El BOE lo hace oficial: las empresas tendrán que reforzar la protección de la salud mental de sus trabajadores a la vuelta de las vacaciones de verano

La legislación laboral española continúa avanzando hacia una mayor protección de los trabajadores y una mejor conciliación entre la vida personal y profesional. En esta línea, el Gobierno ha reformado recientemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los nuevos retos del mercado de trabajo, incorporando aspectos como la digitalización, el derecho a la desconexión tecnológica, el teletrabajo y los riesgos derivados de fenómenos asociados al cambio climático.

Entre las principales novedades destaca el reconocimiento de los riesgos psicosociales, situando el estrés laboral y otros problemas relacionados con la salud mental en el centro de las nuevas leyes.

El estrés laboral es uno de los principales problemas de los trabajadores / LP

Con este cambio, las empresas ya no deberán centrarse únicamente en evitar accidentes físicos o enfermedades profesionales tradicionales. También tendrán que identificar, evaluar y reducir aquellos factores que puedan afectar al bienestar psicológico, emocional o social de los trabajadores.

La salud mental entra de lleno en la prevención de riesgos

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que amplía el concepto de daño derivado del trabajo. A partir de ahora, la protección abarcará no solo lesiones físicas, sino también problemas mentales, cognitivos, conductuales o emocionales relacionados con la actividad profesional.

Esto implica que las compañías deberán incorporar los riesgos psicosociales en sus evaluaciones preventivas, del mismo modo que ya analizan cuestiones como el ruido, la ergonomía o la seguridad de las instalaciones.

Además, el Gobierno prevé desarrollar un reglamento específico sobre esta materia que abordará aspectos como la creación de entornos laborales saludables y medidas dirigidas a prevenir situaciones de especial gravedad, incluida la conducta suicida en el ámbito laboral.

Evaluaciones presenciales y cambios en la organización del trabajo

La reforma también endurece la manera en la que deberán realizarse las evaluaciones de riesgos. El texto prevé que estas se lleven a cabo mediante visitas presenciales a los centros de trabajo, evitando que se limiten a cuestionarios genéricos o análisis puramente documentales.

Si durante estas evaluaciones se detectan problemas de estrés o sobrecarga laboral, las empresas tendrán que actuar sobre las causas que los generan. Entre las medidas que podrían adoptar figuran:

Redistribuir las cargas de trabajo para evitar situaciones de saturación.

para evitar situaciones de saturación. Modificar procesos organizativos que generen presión excesiva.

que generen presión excesiva. Garantizar el derecho efectivo a la desconexión digital , respetando los tiempos de descanso.

, respetando los tiempos de descanso. Implantar protocolos específicos frente al acoso laboral, la violencia o el desgaste emocional continuado.

Por primera vez, la ley incorpora una definición expresa de violencia y acoso en el trabajo que incluye comportamientos reiterados o puntuales capaces de afectar a la salud física o mental de la plantilla. Las empresas estarán obligadas a establecer mecanismos eficaces para prevenir estas situaciones y proteger a las personas afectadas.

El estrés laboral está detrás de muchos problemas de salud / Karlyukav. Freepik.

El objetivo de la reforma es intervenir sobre el origen del problema y no limitarse a ofrecer soluciones puntuales una vez que el daño ya se ha producido. El texto también refuerza la vigilancia sanitaria de las plantillas. Los reconocimientos médicos deberán adaptarse a los riesgos concretos de cada puesto y contemplarán tanto la salud física como la mental.

Multas por incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales puede derivar en importantes sanciones económicas. Las cuantías previstas se dividen en función de la gravedad de la infracción y dependerá de factores como el número de trabajadores afectados, la peligrosidad de la actividad, la existencia de daños para la salud, la reincidencia o el tamaño de la empresa.

Con esta reforma, el Ejecutivo busca que la prevención de riesgos evolucione al mismo ritmo que el mercado laboral y que la protección de la salud mental pase a ocupar un lugar equiparable al de la seguridad física dentro de las obligaciones empresariales.