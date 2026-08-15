Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: "El turismo ya reporta 4.000 millones en ingresos fiscales, no parece lo más oportuno poner otro impuesto"

¿La actual pérdida de turistas es retroceso u oportunidad?

Es muy importante entender en qué debemos seguir creciendo y en qué no. Incluso en qué debemos decrecer. Si no reflexionamos bien sobre ello, se pueden tomar medidas equivocadas. Es legítimo y positivo que los 23.375 millones de euros que genera el turismo en Canarias sigan creciendo, porque eso proporciona mayores ingresos fiscales, más empleo, mejor remuneración para los trabajadores y mayor capacidad de inversión.

El crecimiento no puede tenerse por eterno.

Por supuesto. Es parte del análisis del que le hablaba. Dependiendo de las islas y del momento, puede ser razonable llegar a una estabilidad en la afluencia o mantener la oportunidad de crecer. Y siempre ese crecimiento tiene que estar muy centrado en la legalidad. Los grandes retos pasan por el civismo, el nivel de ruidos, la generación de residuos y la limpieza.

Se pregona que deben venir menos turistas pero que gasten más. ¿Eso cómo se conjuga con el tamaño de la planta alojativa? ¿No aspiran los establecimientos a llenar todas sus plazas?

Primero debemos acotar el tamaño de la oferta alojativa para acercarlo a la realidad, porque ha habido un elemento muy desbordante en los últimos años como es la conversión de viviendas en alojamientos turísticos. La ley canaria de vivienda turística nos ayuda enormemente. El último dato del INE, de mayo, cifra en 200.000 el número de plazas comercializadas en plataformas de vivienda turística; en una comunidad con 2 millones de habitantes. Por otro lado, el gran reto es cómo seguir haciendo que la oferta alojativa se vaya renovando. Por eso damos tanta importancia a la inversión en reposicionamiento. Entre 2019 y 2025, las plazas en hoteles de cinco estrellas han crecido un 30%; de cuatro estrellas, un 7%, y todo ello ha sustituido a la oferta de una a tres estrellas, que ha caído un 20%. Y no podemos quedarnos ahí, hay que apostar por la oferta aneja. Existe una tendencia a viajar más que es imparable y viene motivada por el deseo de vivir experiencias muy concretas asociadas al ocio.

¿Cómo lo está haciendo en ese segmento Canarias?

El último Impactur revela que el mayor crecimiento, del 26%, lo registran las empresas asociadas a actividades artísticas y recreativas. La línea es positiva, pero hay que elevar más el esfuerzo para crecer más en valor que en afluencia.

¿De lo contrario jamás existirá el favor de la población local?

Hemos querido ser activos en esto. Pusimos en marcha el proyecto Turismo que suma, cuyo primer objetivo es tratar de responder y empatizar con la ciudadanía que manifiesta rechazo; sentimos que están demandando un modelo turístico que aporte más valor. El segundo es señalar a quienes están trabajando por conseguir ese turismo de mayor valor, porque, probablemente, la sociedad no lo sepa. Somos conscientes de que el turismo tiene una incidencia en la gentrificación o la saturación en determinados momentos, pero no es la causa de todos los males.

La demanda no ha parado de crecer desde el final de las restricciones por la pandemia y, por tanto, también los precios, en parte para encajar el incremento de costes por la inflación. Para un canario, un hotel que está en su tierra es ahora muy caro, cuando no inaccesible. ¿Esa expulsión suma al desafecto?

Si lo que se pretende es que el turismo genere mayor contribución, tenemos que asumir que eso pasa por productos turísticos que generan valor añadido y eso está asociado a un precio más alto. Es algo que ha sucedido con una parte de la oferta turística en Canarias tras reformas muy importantes, y no solo hoteleras. Debería profundizarse aún más en esa línea porque está en juego que el turismo siga contribuyendo a través del empleo y de las condiciones laborales que se fijan en la negociación colectiva, con avances en conciliación y en todo lo que la sociedad nos reclama.

¿En qué medida puede contribuir la innovación, en la que el Archipiélago aparece a la cola en los rankings europeos, a elevar el valor añadido del producto?

La medición de la innovación en el sector servicios es muy compleja, pero en los últimos años, y las cifras lo reflejan, la mejora del valor añadido ha permitido un aumento de la productividad del 2,5% en el turismo. Gracias al esfuerzo inversor, en toda España crece más que en el resto de actividades. Ha habido innovación en el producto, hemos sido capaces de mejorar la calidad del servicio, de lo que sucede dentro de un hotel, de un parque natural...

¿Tenemos las herramientas para hacer amable el turismo? ¿Para que la presión sobre los recursos sea proporcionada?

Lo que está demandando la realidad actual es una mayor gestión de la incidencia que el turismo tiene sobre los destinos. Quizá antes no sucedía porque las cifras no eran altas, o no tanto como para tener gran incidencia en la vida de los canarios. Es una llamada a las empresas turísticas, pero, sin duda, a las administraciones públicas. Le pongo un ejemplo de algo que ya se hace y que es hacia donde debemos tender. En Timanfaya no puede darse un disfrute desorganizado, porque eso al final genera masificación y descontento en la sociedad. Tenemos que gestionar más aquellos elementos que vemos que se tensionan con el crecimiento turístico, pero sobre todo con el crecimiento de la población. De 2019 a 2025, se han ganado más de cien mil habitantes en las Islas, mientras que los turistas medios diarios en Canarias han aumentado en 40.000. Es decir, existe un crecimiento muy importante de la presión demográfica, pero el turismo solo aporta el 33%. Es muy importante tener un buen sistema de información que nos permita objetivar los problemas para tomar medidas y, sobre todo, para generar consensos.

Son numerosos los destinos en los que existen figuras fiscales que gravan a los turistas. En el Archipiélago hay una gran contestación por parte de la patronal. ¿Estima que la pérdida de competitividad sería grave si se impone?

Si fuera que los turistas no pagan impuestos, habría que hacer algo, pero ya abonan el IGIC de todos los servicios que contratan. Y también las empresas y los trabajadores pagan sus impuestos, como sucede en el resto de actividades económicas. Implantar un impuesto que grave adicionalmente una actividad que supone el 37,7% de la economía de las Islas y, sobre todo, que genera una contribución fiscal que supera los 4.000 millones de euros, el 43% de toda la recaudación en Canarias, no parece lo más oportuno. Otra cosa son tasas finalistas para pagar servicios muy concretos como le comentaba antes sobre Timanfaya.