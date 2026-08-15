La recogida en los comercios de botellas de plástico y latas vacías apunta ahora a 2029

La implantación del nuevo sistema de devolución, depósito y retorno de envases, el bautizado con las siglas SDDR, lleva de cabeza al sector de la alimentación, que hace meses que ha dejado ya de trabajar con el horizonte de noviembre de 2026 como fecha para su entrada en marcha. Tanto fabricantes de alimentos y de embalajes como empresas distribuidoras están convencidos de que este modelo de recogida de residuos, que obliga a los comercios a hacerse cargo de los envases de bebidas en latas, bricks y botellas de plástico de un solo uso, acabará trasladándose hasta enero de 2029, el límite que fija la Unión Europea. El Gobierno, que es el que tiene la última palabra al respecto, ha publicado hace unas semanas una nota en la que recuerda que mientras no se acabe de redactar el reglamento específico sobre el SDDR en España, "la aplicación del régimen jurídico de los envases y residuos de envases se regirá por lo establecido por la UE", algo que el sector entiende como una mano tendida a sus peticiones de aplazamiento.

"Es que será imposible tenerlo listo para este mismo año y difícilmente estará preparado tampoco el que viene", confesaba hace unos días un directivo de uno de los gigantes alimentarios en España. Se trata, según algunas estimaciones, de gestionar unos 17.000 millones de unidades al año que, llegado el caso, podrán ser devueltos en el más de medio millón de establecimientos comerciales que hay en todo el país. Los afectados calculan que la adquisición de maquinaria, la habilitación de espacios de almacenamiento y la preparación de todo el sistema le va a suponer una inversión de entre 400 y 600 millones de euros. Al coste económico se suma el de la propia organización logística, indica el sector, que recuerda "la elevada atomización municipal del país y una estructura y modelo de consumo de bebidas muy distinto al de otros países europeos, dada la importancia de bares y restaurantes".

Un trabajador en una planta de conteo de envases en Renania del Norte-Westfalia. / Retorna

El SDDR, un sistema similar al que existía hace años para los cascos de las botellas de vidrio, aspira a ser una alternativa a los actuales contenedores amarillos para favorecer así el reciclaje y reutilización de los millones de envases de plástico que hoy se quedan por el camino. Y aunque hay ya una veintena de países europeos que lo están aplicando (en algunos, como Alemania, el sistema de devolución nunca ha llegado a desaparecer, mientras otros, como Portugal, lo han desplegado este mismo año), "el modelo español será uno de los más grandes, con la particularidad de que hay que cubrir situaciones complejas como la afluencia de turistas", recordaba recientemente Josep Maria Bonmatí, presidente de la asociación SDDR, creada por el sector para determinar cómo se desarrolla la implantación.

Analizar caso por caso

Una posibilidad apuntada por la entidad es que los municipios más pequeños se agrupen y que los ayuntamientos gestionen puntos de recogida. De esta manera, por ejemplo, se cubriría el servicio en la denominada España vaciada. Pero también se debe tener en cuenta el consumo fuera de casa, muy extendido en España, y las características de los lugares turísticos, donde en los meses de verano se dispara la generación de residuos plásticos. "Además, se deberán ofrecer sistemas de retorno automáticos y manuales para que sean accesibles a todo tipo de usuarios, incluyendo a personas mayores o con alguna discapacidad", constataba Bonmatí. También Ecoembes, la empresa que gestiona en la actualidad los contenedores de recogida de envases colocados en las calles, trabaja con la hipótesis de que el despliegue del sistema se pospondrá más allá del próximo noviembre.

Un contenedor amarillo, donde se depositan los envases de plástico, briks y latas. / Alba Villar / FDV

El sistema de retorno, tal y como se aplica en otros países, consiste en cobrar un depósito adicional cuando se compra una bebida. El importe está aún por decidir pero diversas fuentes apuntan a que podría ir de los siete céntimos de euro a los 40 céntimos, en función del envase. Esta cantidad se devuelve cuando el cliente retorna el envase vacío a un punto de recolección habilitado, que no siempre coincide con el establecimiento en que lo ha comprado.

En todo caso, tanto los ecologistas como fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica afirman que el asunto debe de resolverse lo antes posible y recuerdan que España ya ha sido advertida por Bruselas por el escaso éxito del sistema de recogida actual. En 2023, solo logró recoger de forma separada el 41,3% de las botellas plásticas de bebidas, un porcentaje que está aún muy lejos del objetivo del 70% fijado para ese mismo año en la ley española de residuos. El nuevo marco europeo eleva ahora la exigencia hasta el 90% de recogida separada antes de 2029.